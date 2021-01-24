Bakan Soylu: 'Devlet nerede?' dedirtmedik

Bakan Soylu, Twitter hesabındaki paylaşımında, "Türkiye'nin Elazığ depremiyle büyük sınav verdiğini" belirterek şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ilk andan itibaren vatandaşımızın yanında olarak 'Devlet nerede?' dedirtmedik. Milletimiz ve devletimizin tüm birimleri el ele vererek yaralar hızlıca sarıldı."

Soylu, paylaşımda "Geçmiş olsun Elazığ, geçmiş olsun Malatya." ifadesini kullandı.