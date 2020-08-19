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19.08.2020 - 19:27 | | AA

Bakan Soylu, jandarma komutanlarıyla toplantı yaptı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, jandarma komutanlarıyla video konferans toplantısı gerçekleştirdi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Soylu, Orgeneral Eşref Bitlis Toplantı Salonu'nda jandarma komutanlarıyla video konferans toplantısında görüştü.

Jandarma Genel Komutanlığının Bakanlıklardaki karargahına gelen Soylu, burada şeref defterini imzaladı.

Daha sonra video konferans yöntemiyle 105 noktaya bağlanan Soylu, bölge komutanları, il jandarma komutanları, tugay, alay ve eşiti birlik komutanları ile görüştü.

Toplantıda, Bakan Soylu'ya, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, İçişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Ömer Toraman ve bazı jandarma komutanları eşlik etti.

İçişleri Bakanı Soylu jandarma komutanlarıyla video konferans toplantısı yaptıİçişleri Bakanı Süleyman Soylu, jandarma komutanlarıyla video konferans toplantısı gerçekleştirdi.
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