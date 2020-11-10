Bakan Soylu, Kırgızistan Dışişleri Bakanı Kazakbayev ile görüştü

Bakanlıktaki görüşmede, Kazakbayev ve beraberindeki ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade eden Soylu, Türkiye ve Kırgızistan arasında tarihi kardeşlik bağları olduğunu belirtti.

Kırgız heyetin ziyaretinin önemli olduğunu ifade eden Soylu, Kazakbayev'in Türkiye ve dünyanın yaşadığı süreci en iyi tahlil edebilecek kişilerden olduğunu söyledi.

Soylu, karşılıklı mutabakata varılan konuların tamamında Kırgızistan'a katkıda bulunacaklarını kaydetti.

Kazakbayev de Soylu'ya misafirperverliğinden dolayı teşekkür etti, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalığını atlatmasından dolayı geçmiş olsun dileklerini iletti, İzmir'de meydana gelen depremde hayatını kaybedenler için de başsağlığında bulundu.

Kazakbayev, ayrıca ebediyete intikalinin 82'nci yılı nedeniyle Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve önderi Mustafa Kemal Atatürk'ü de andı.

Görüşmede, İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Göç İdaresi Genel Müdürü Savaş Ünlü, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Resul Holoğlu ile Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Sezer Işıktaş da hazır bulundu.

İki bakanın konuşmasının ardından görüşme basına kapalı devam etti.