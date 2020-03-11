Bakan Soylu: Mağara aramasınlar, hepsini patır patır götüreceğiz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı tarafından Kızılcahamam ilçesindeki bir otelde düzenlenen 'Terörle Mücadele Şube Müdürleri Değerlendirme Çalıştayı'nın açılış programına katıldı. Programa, Bakan Soylu ile birlikte İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ve şube müdürleri katıldı. Burada konuşan Bakan Soylu, 31 Aralık 2016 tarihide düzenlenen Reina saldırısından beri Türkiye'nin şehirlerinde bir terör eylemi gerçekleşmediğini hatırlatarak, PKK'ya katılımın 40 yıllık tarihinin en düşük seviyesinde olduğunu ve kırsal kadroların mağaralardan başını dışarı çıkaramadığını söyledi.

'YÖNETİCİ KADROLARI YAKALANDI'

Sol terör örgütlerinin de eylem kabiliyetinin sıfıra yakın bir noktaya geldiğini belirten Bakan Soylu, "Çoğunun yönetici kadroları yakalandı. DEAŞ, önemli bir gerileme yaşıyor, FETÖ'nün de yine yönetici kadrosu, kilit yapılanmaları çökertildi. Hemen hemen hepsi maddi kaynak bulma konusunda ciddi bir zorlukla karşı karşıya. Örgütlerin veya terörün sahada baskılanması ile bitmesi arasında hüküm verirken acele etmemek durumundayız" dedi.

'AVURAPA'YA BAKIYORUM VE ACIYORUM'

Avrupa'nın insanlık açısından iflas ettiğini ifade eden Soylu, "Batı'nın ne kadar acımasız olduğunu, Edirne'den ülkemizi terk edip Yunanistan'a giden masum insanlara Allah'tan korkmayan, insan bilmeyen davranışlarıyla beraber net bir şekilde görüyoruz. Kravatları cicili bicili ama gönüllerinin kapkara olduğu, vicdanlarının da insanlıktan uzak olduğunu görüyoruz. Avrupa'ya bakıyorum ve acıyorum. Avrupa'ya ehemmiyet veren Türkiye'dekilerden de tiksiniyorum. Bunu da açıkça söylüyorum" diye konuştu.

'PKK HEDEFLEDİĞİ POZİSYONA GELEMEDİ'

İnsansız Hava Araçları (İHA) ve Silahlı İnsansız Hava Araçlarıyla (SİHA) sadece Bahar Kalkanı Harekatı değil aynı zamanda dağlardaki mağaralara kadar tüm sahayı baskı altına aldıklarını vurgulayan Soylu, "Güney sınırımızın altındaki karmaşadan istifade etmek istediler ama hem uluslararası diplomasiyle, hem de gerçekleştirdiğimiz operasyonlarla buna izin vermedik. Şehitlerimiz oldu, yüreğimize ateşler düştü, Allah hepsine rahmet eylesin. Onların varlığı sayesinde bu mücadeleden bir adım geri düşmedik, PKK'da oralarda hedeflediği pozisyona gelemedi" dedi.

'KIŞ ÜSLENMESİNDEN ÇIKIYORLAR, HEPSİNİ PATIR PATIR GÖTÜRECEĞİZ'

Zamanında yıllık katılımı 5 binli rakamlarda olan PKK terör örgütünün, bugün ülke içindeki toplam eleman sayısının 500 seviyesinde olduğunu belirten Bakan Soylu, şunları söyledi:

"Bakın bu kış hiç dağları bırakmadık, kafalarını çıkaramadılar. Şimdi kış üslenmesinden çıkıyorlar, patır patır hepsini götüreceğiz. Bu yıl bambaşka bir yıl olacak. 2020 yılı, terör örgütünü Türkiye sınırları içinde tamamen bitirmek için varımızı, yokumuzu ve bütün riskimizi ortaya koyduğumuz bir yıl olacak. 2021 yılında, PKK denilen terör örgütünü Türkiye sınırları içine aktartmayacağız. 2020 yılının sonbaharından sonra da bir daha kış üslenmesi gibi bir dertleri de kalmayacak. Boşuna mağara falan aramasınlar. Geçen yıl terör örgütüne 130 katılım olmuştu, buna karşılık 273 kişiyi, aileleriyle görüşüp ikna yoluyla dağdan indirmiştik. Bu yıl ise en güncel rakamla, yılbaşından bugüne kadar PKK'ya sadece 7 kişi katıldı. Bunun karşısında 58 kişi ikna yoluyla teslim oldu."

Diyarbakır'da çocuğu terör örgütü tarafından kaçırılan ailelerin 191 gündür eylem yaptığını ve bu tür eylemlerin Almanya'da da başladığını ifade eden Bakan Soylu, "Almanya'da çocuğu PKK tarafından kaçırılan bir anne, PKK derneğinin önünde bu eylemi gerçekleştiriyor. Yakında onların sayısı da artacak" dedi.

'HDP, KANDİL'İN GETİR GÖTÜR MEMURUDUR'

Diyarbakır’daki eylemlere şu ana kadar 126 ailenin katılım gösterdiğini ve güvenlik güçlerinin başarısıyla 13 kişinin dönüş sağladığını hatırlatan Soylu, şöyle konuştu:

"Terör örgütlerinin sadece elemanları üzerine değil, buna bağlı olarak eylem kapasitesinde de ciddi çalışmalarımız var. Yine yılbaşından bugüne kadar 1 tanesi DEAŞ, 1 tanesi Sol Terör Örgütü, 23 tanesi de PKK olmak üzere toplam 25 terör eylemi engellendi ve toplam 246 terörist etkisiz hale getirildi. Milletimizi bütün tehlikelerden muhafaza edebilmek için 24 saat çalışıyoruz. Çünkü karşımızda Türkiye'yi istikrarsızlaştırmaya çalışan, Suriye'deki istikrarsızlığı ve Irak'taki istikrarsızlığı Türkiye'ye taşımak isteyen ve Batı tarafından desteklenen acımasız bir terör örgütü silsilesi var. Yılbaşından bugüne kadar PKK/KCK'nın şehir yapılanmalarına yönelik olarak 841 operasyon gerçekleştirildi. Bu noktada yeri gelmişken KCK'ya da bir paragraf açmak isterim. Bu yapıyı çok doğru tanımlamak durumundayız. Esasında PKK'nın siyasi şemsiyesi KCK'dır. HDP ise Kandil'in getir götür memurudur, ulağıdır. İkballerini Kandil'in talimatlarına kayıtsız şartsız itaate bağlamış, bunun nimetleriyle elitleşmiş bir yapıdır. Ancak asıl siyasi uzantı, PKK'ya kendi ideolojisin yükleyen, pratikte bunu uygulayan KCK'dır. Dolayısıyla bu yapıyla mücadele bizim için çok önemlidir, sürekli takip ediyoruz ve bunu bitirmeye kararlıyız."

'YALAN VE FİTNE, FETÖ'NÜN AMENTÜSÜ OLMUŞTUR'

Daha sonra FETÖ ile mücadeleye değinen Bakan Soylu, bu konuda yılbaşından bugüne kadar 2 bin 67 operasyon gerçekleştirildiğini, 4 bin 214 kişinin gözaltı alındığını ve 654 kişinin tutuklandığını ifade ederek, şöyle dedi:

"Bu mücadelede de hiçbir şekilde gevşeklik göstermemiz mümkün değildir. Bu örgütün sosyal medyada olsun, genel toplum iletişiminde olsun özellikli bir takım dedikodular oluşturma kabiliyetine çok dikkat etmek zorundayız. İstisnasız tüm süreçleri, tüm konuları tüm gündemi provoke ediyorlar. Dinimizde yalan haramdır, dinimizde fitne de haramdır ama bunlar hangi inanışın içerisindedir onu bilmiyorum. Yalan ve fitne, FETÖ'nün amentüsü olmuştur. Bunların her türlü faaliyetine karşı sürekli tam donanımlı sürekli teyakkuzda ve sürekli gayretli olmak durumundayız. Vicdanınızda, aklınızda 'FETÖ bitmiştir' dedikten sonra, 10 yıl daha teyakkuzda ve saha olmamız lazım. İşte bu örgüt böyle bir terör örgütüdür. İstihbarı bir yapılanması olduğunu hepimiz biliyoruz."