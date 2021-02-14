14.02.2021 - 14:27 | | DHA
Bakan Soylu: Mücadelemiz, tek bir terörist kalmayana kadar devam edecek
Gelen bir son dakika haberine göre, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terör örgütü PKK tarafından şehit edilen 13 sivil vatandaşla ilgili açıklamada bulundu. Soylu, ölenlere Allah'tan rahmet dileyerek, "Mücadelemiz, tek bir terörist kalmayana kadar devam edecek" dedi.
Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Irak'ta PKK terör örgütü tarafından alçakça katledilen şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Mücadelemiz, tek bir terörist kalmayana kadar devam edecek. Allah bizi milletimize ve şehitlerimize mahcup etmesin. Başımız sağ olsun" ifadelerine yer verdi.
Afganistan’da akaryakıt tankeri patladı: Türk plakalı TIR'lar zarar gördü!Afganistan’ın İran sınırına yakın İslam Kale kenti bölgesinde dün akaryakıt yüklü bir tankerin sebebi bilinmeyen bir şekilde patlaması sonucu, aralarında Türk plakalı 18 TIR’ın da bulunduğu onlarca TIR zarar gördü. Türk görgü tanıkları alevlerin yakındaki diğer tanker ve TIR’lara sıçraması sonucu art arda patlama meydana geldiğini söyledi. Afganistan makamları ölü ve yaralı sayısı hakkında açıklama yapmadı. Türkiye’nin Kabil Büyükelçiliği, TIR’ları zarar gören Türk vatandaşlarını otele yerleştirdi.