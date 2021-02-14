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14.02.2021 - 14:27 | | DHA

Bakan Soylu: Mücadelemiz, tek bir terörist kalmayana kadar devam edecek

Gelen bir son dakika haberine göre, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terör örgütü PKK tarafından şehit edilen 13 sivil vatandaşla ilgili açıklamada bulundu. Soylu, ölenlere Allah'tan rahmet dileyerek, "Mücadelemiz, tek bir terörist kalmayana kadar devam edecek" dedi.

Bakan Soylu: Mücadelemiz, tek bir terörist kalmayana kadar devam edecek

Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Irak'ta PKK terör örgütü tarafından alçakça katledilen şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Mücadelemiz, tek bir terörist kalmayana kadar devam edecek. Allah bizi milletimize ve şehitlerimize mahcup etmesin. Başımız sağ olsun" ifadelerine yer verdi.

Bakan Soylu: Mücadelemiz, tek bir terörist kalmayana kadar devam edecek

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