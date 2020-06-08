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08.06.2020 - 11:59 | | DHA

Bakan Soylu: Trafik kazalarında ölüm oranı yüzde 14 azaldı

Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, trafik kazalarında ölüm oranının geçen yıla göre yüzde 14 azaldığını açıkladı.

Bakan Soylu: Trafik kazalarında ölüm oranı yüzde 14 azaldı

Bakan Soylu, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Trafik kazalarında ölüm oranı geçen yıla göre yüzde 14 azaldı. Ancak geçen hafta, trafik sonuçları beklentimiz aksine olumsuz oldu. Lütfen emniyet kemeri, sürücünün telefonla konuşmaması, hız ve diğer tüm kurallara uyalım" ifadesini kullandı.

Bakan Soylu: Trafik kazalarında ölüm oranı yüzde 14 azaldı

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