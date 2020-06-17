Bakan Soylu: Türkiye içindeki terörist rakamı 438

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığı'nda yeni nesil kriminal inceleme aracı 'Kıraç'ın tanıtım törenine katıldı. Törene Bakan Soylu'nun yanı sıra, İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, Ankara Valisi Vasip Şahin ve çok sayıda davetli katıldı.

'KIRAÇ SUÇ VE SUÇLUYLA MÜCADELEDE ÇOK CİDDİ KATKI SAĞLAYACAK'

Törende yeni nesil kriminal inceleme aracı Kıraç'ı gezen Bakan Soylu, araç hakkında yetkililerden bilgi aldı. Burada konuşan Bakan Soylu, 2016 yılının ilk 5 ayında suç aydınlatma oranının yüzde 30.1, günümüzde ise yüzde 50.2 seviyesinde olduğunu söyledi. Yeni nesil kriminal inceleme aracı Kıraç'ın bu suç oranını da dahada düşüreceğini vurgulayan Soylu, "20'si zırhlı 40'ı zırhsız bu araçlar hem suç ve suçluyla mücadelede hem de deprem bölgelerinde önemli ölçüde kimliklerin ve olayların aydınlatılmasında çok ciddi katkı sağlayacaktır. Laboratuvar sahada olacak ve anında çözüm sunacaktır" dedi.

Daha sonra son dönemde TBMM'den geçen bekçi yasasıyla ilgili tartışmalara değinen Soylu, şunları söyledi:

"Suçu önleme adına son 4 yılda en önemli adımlardan birisi, Cumhurbaşkanımızın talimatıyla yeniden işlerlik kazandırılan bekçilik uygulamasıdır. Çarşı ve mahalle bekçiliği bu ülkede 100 yıldan fazla bir zamandır, 1914'ten beri devam eden bir uygulamadır. Bekçi polis değildir, yardımcı birimdir. 1966 yılından itibaren bekçi kimlik sorar. Bir süre ara verdiğimiz bu uygulamayı yeniden canlandırdık ve 30 bin bekçi hedefi koyduk. Halen 28 bin 260 bekçimiz aktif olarak görev yapmaktadır. Bunların 16 bin 911'i lise, 4 bin 845'i yüksek okul, 5 bin 840'da üniversite mezunudur. Polis alınırken hangi kriterler alınıyorsa, bekçi alınırken de aynı kriterler alınıyor. Ne zamanki bekçiler asayiş rakamları üzerinden etkili olmaya başladı o zaman bekçilerimize yönelik sistematik yıpratma kampanyası başlatıldı. Bekçinin kimlik sorma, silah kullanma ve zor kullanma hakkı 1966 yılından beri vardır. 2018 yılı ağustos ayından bu yana bekçilerimiz 4 bin 862 hırsızlık olayına müdahale etmişlerdir. Aranan 73 bin 753 şahıs hakkında işlem yapmışlardır. Bin 219 kayıp çocuğu bulup ailelerine teslim etmişlerdir."

Terörle mücadelenin de kararlılıkla devam ettiğini anımsatan Soylu, "Türkiye içindeki son terörist rakamı 438'dir. İnşallah çok yakın bir zamanda 400'ün altına, 300'ün altına düşecek. Ondan sonra da topyekûn hepsinin kaçtığını göreceğiz" dedi.