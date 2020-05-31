Bakan Soylu, Bursa'da meydana gelen kavgayÄ± ayÄ±rmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada ÅŸehit olan polis ile ilgili Twitter hesabÄ±ndan aÃ§Ä±klama yaptÄ±.



Bakan Soylu, "Bursa'da bir kavgayÄ± ayÄ±rmak iÃ§in Ã§aba sarf eden bir polisimiz daha Åžehit oldu. En baÅŸarÄ±lÄ± dÃ¶nemini geÃ§iren polisimizi bir haftadÄ±r hedef gÃ¶sterenler, mutlu musunuz? Zihniyeti Ã§Ã¼rÃ¼mÃ¼ÅŸlere raÄŸmen kamu gÃ¼venliÄŸi, kamu dÃ¼zeni saÄŸlanmaya devam edilecektir. BaÅŸÄ±mÄ±z saÄŸ olsun." ifadelerini kullandÄ±.Â