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31.05.2020 - 21:44 | | DHA

Bakan Soylu'dan, Bursa'da ÅŸehit olan polis ile ilgili açÄ±klama

Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± SÃ¼leyman Soylu, "Bursa'da bir kavgayÄ± ayÄ±rmak iÃ§in Ã§aba sarf eden bir polisimiz daha ÅŸehit oldu.Â Zihniyeti Ã§Ã¼rÃ¼mÃ¼ÅŸlere raÄŸmen kamu gÃ¼venliÄŸi, kamu dÃ¼zeni saÄŸlanmaya devam edilecektir." dedi.Â

Bakan Soylu'dan, Bursa'da ÅŸehit olan polis ile ilgili açÄ±klama

Bakan Soylu, Bursa'da meydana gelen kavgayÄ± ayÄ±rmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada ÅŸehit olan polis ile ilgili Twitter hesabÄ±ndan aÃ§Ä±klama yaptÄ±.

Bakan Soylu, "Bursa'da bir kavgayÄ± ayÄ±rmak iÃ§in Ã§aba sarf eden bir polisimiz daha Åžehit oldu. En baÅŸarÄ±lÄ± dÃ¶nemini geÃ§iren polisimizi bir haftadÄ±r hedef gÃ¶sterenler, mutlu musunuz? Zihniyeti Ã§Ã¼rÃ¼mÃ¼ÅŸlere raÄŸmen kamu gÃ¼venliÄŸi, kamu dÃ¼zeni saÄŸlanmaya devam edilecektir. BaÅŸÄ±mÄ±z saÄŸ olsun." ifadelerini kullandÄ±.Â 

Bursa'da silahlÄ± çatÄ±ÅŸmaBursa'da, iki grup arasÄ±nda çÄ±kan silahlÄ± çatÄ±ÅŸmada 1 polis memuru ÅŸehit oldu, 5 kiÅŸi yaralandÄ±.
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