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09.09.2020 - 02:52 | | AA

Bakan Soylu'dan Diyarbakır annelerinden birinin daha evladına kavuşacağı müjdesi

İçişleri Bakanı Soylu, Diyarbakır HDP İl Başkanlığı binası önünde nöbet tutan annelerden birinin daha evladına kavuşacağını bildirdi.

Bakan Soylu'dan Diyarbakır annelerinden birinin daha evladına kavuşacağı müjdesi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Diyarbakır annelerinin tarih yazdığını belirterek, "16'ncı kavuşma, inşallah yarın gerçekleşecek. Çalışıyoruz, devamı da gelecek." ifadelerini kullandı.


Manisa’da orman yangını! Bir mahalle tahliye edildi.Manisa’nın Soma ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına çok sayıda ekiple müdahale edilirken, yangının bir mahalleye yaklaşması nedeniyle mahallenin boşaltılmasına başlandı.
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