25.06.2020 - 18:32 | | DHA
Bakan Soylu'dan Eren Bülbül paylaşımı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, PKK'lı teröristlerce 3 yıl önce şehit edilen Eren Bülbül için, "Bu ülkenin Eren'lerinin, Bedirhan Bebek'lerinin canına kast edenlere karşı mücadelemiz, son nefesimize kadar devam edecek" dedi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Trabzon'un Maçka ilçesinde 11 Ağustos 2017'de PKK'lı teröristlerin erzak çaldığını ihbar edip, güvenlik güçlerine yerlerini gösterirken açılan ateşle şehit olan Eren Bülbül için Twitter hesabından paylaşımda bulundu. Bakan Soylu, paylaşımında, "Eren, heybesinde biriktirdiği iyiliklerle, hainlerin kurşunuyla ayrıldı aramızdan. Bu ülkenin Eren'lerinin, Bedirhan Bebek'lerinin canına kast edenlere karşı mücadelemiz, son nefesimize kadar devam edecek" ifadelerine yer verdi.
Gaziantep'te 'geçmiş olsun' karantinasıGaziantep İslahiye'de, kronik akciğer hastalığı nedeniyle hastaneye kaldırılan A.Y. (94), corona virüs şüphesi üzerine tedaviye alındı. Bunun üzerine yapılan filyasyon çalışmasında, A.Y. hastaneye kaldırılmadan önce 'geçmiş olsun' ziyareti yaptığı belirlenen 49 kişi de önlem amaçlı karantinaya alındı.