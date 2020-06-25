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25.06.2020 - 18:32 | | DHA

Bakan Soylu'dan Eren Bülbül paylaşımı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, PKK'lı teröristlerce 3 yıl önce şehit edilen Eren Bülbül için, "Bu ülkenin Eren'lerinin, Bedirhan Bebek'lerinin canına kast edenlere karşı mücadelemiz, son nefesimize kadar devam edecek" dedi

Bakan Soylu'dan Eren Bülbül paylaşımı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Trabzon'un Maçka ilçesinde 11 Ağustos 2017'de PKK'lı teröristlerin erzak çaldığını ihbar edip, güvenlik güçlerine yerlerini gösterirken açılan ateşle şehit olan Eren Bülbül için Twitter hesabından paylaşımda bulundu. Bakan Soylu, paylaşımında, "Eren, heybesinde biriktirdiği iyiliklerle, hainlerin kurşunuyla ayrıldı aramızdan. Bu ülkenin Eren'lerinin, Bedirhan Bebek'lerinin canına kast edenlere karşı mücadelemiz, son nefesimize kadar devam edecek" ifadelerine yer verdi.


Bakan Soyludan Eren Bülbül paylaşımı


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