Bakan Soylu'dan flaş açıklamalar: Hainler Türk-Kürt bakmadan katletti

Soylu, Etimesgut ilçesindeki Eğitim, Spor ve Yaşam Merkezi Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen "Jandarma Teknik ve Yardımcı Branş Subay ve Astsubay Temel Kursiyerlerin Diploma Töreni"ne katıldı.

Jandarma komandolar tarafından tüfekli hareketler gösterisinin yapıldığı törende, kursiyerler adına Jandarma Muharebe Teğmen Erkan Çıtak konuşma yaptı ve ardından yaş kütüklerine plaket çakıldı.

Soylu, PKK, FETÖ, DEAŞ ve DHKP-C ile mücadele ettiklerini, bu terör örgütlerinin yıllardır Batı'nın gelişmiş ülkelerinden para, silah, akıl yardımı ile lojistik destek aldıklarını söyledi.

Bu örgütlerin, Türkiye hariç dünyadaki hiçbir devletten ve bu milletin vicdan sahibi evlatları hariç dünyadaki hiç kimseden, hiçbir uluslararası kuruluştan, en ufak bir engel, en ufak bir zorluk ve sıkıntı görmediğini belirten Soylu, şu ifadeleri kullandı:

"PKK ile 40 yıllık mücadelemizde, sadece sivil vatandaş kaybımız 6 bin 21'dir. Ahşap beşiğinde katledilmiş 2 aylık bebek şehidimiz vardır. Evladını korumak için üstüne kapanıp şehit olan anne şehitlerimiz vardır. Tarlasında tapanında ekmeği için çalışırken bu hainlerin baskın verdiği köyde şehit edilen babalar, namaz kılarken camiden çıkarılıp kurşuna dizilmiş dedeler vardır. Öğretmen, polis, asker, jandarma, mühendis, doktor, hangi kesimden ararsanız şehidimiz vardır. Elektrik, orman, yol işçisi, çocuğunun nafakasını alnının teriyle kazanmak için oralarda çalışan bu vatanın evlatları vardır. Türk-Kürt bakmadan katletti hainler. Çocuk, büyük demeden, yaşlı kadın demeden çalışan, alnının teriyle emeğinin peşine giden demeden katletti hainler. Bu terör örgütlerine karşı mücadelede yalnız durduğumuzu 40 yıldır biliyoruz."

Kursiyerlere seslendi

Kursiyerlere çok çalışmaları için nasihatte bulunan Süleyman Soylu, onlardan bir söz almak istediğini ifade ederek, "Kıymetli arkadaşlarım, bu memleketin ezanını, bayrağını, birliğini ve beraberliğini nefes aldığınız sürece ayakta tutmaya namusunuz ve şerefiniz üzerine söz veriyor musunuz?" sorusu sordu. Kursiyerler de ayağa kalkarak "Söz veriyoruz." cevabını verdi.

Bakan Soylu'nun, "Bu vatan için bu devlet için yarınların geleceği gençler için özgür ve hür bir ülkede sonuna kadar çalışacağınıza, hakkı, doğruyu, insanlığı, cesaretle merhametle ve şefkatle yapacağınıza hazır mısınız?" sorusunu ise kursiyerler "Hazırız, daima hazır." diye yanıtladı.

Gara şehitlerini de anan Soylu, "Şehitlerimizin annelerinin, babalarının gözyaşları kurumadı. 'Allah onların intikamını almaya bize nasip etsin' diye haykırmaya, çalışmaya hazır mısınız?" sorusuna kursiyerler, "Daima hazırız." cevabı verdi.

Konuşmaların ardından İçişleri Bakanı Soylu ve diğer protokol üyelerince dereceye giren kursiyerlere diploma ve hediyeleri verildi.