Bakan Soylu’dan ‘Osman Şiban’ açıklaması: Askerlerimizi şehit eden üç teröriste ev sahipliği yaptı

Bakanlığının 2021 bütçesinin görüşüldüğü TBMM Plan Bütçe Komisyonu’nda milletvekillerinin soru ve eleştirilerine yanıt veren Soylu, özetle şunları söyledi:

ŞİBAN MİLİSLİK YAPIYOR: (Osman Şiban’ın helikopterden atıldığı iddiası) Yer Çatak. Osman Şiban’a ait eve üç kişi gelir. Kato Jirka sorumlusu Mihrali Yılmaz orada. SİHA görüntüleri var. Osman Şiban’ın evine üç teröristin giriş görüntüsü. Evindeki hareketliliği takip ediyoruz. Savcıya ‘müsait değildim’ diyen Şiban, teröriste milislik yapıyor.

İŞİN İÇİNDE: Yıldırım-10 Norduz operasyonu kapsamında Çatak ilçesi kırsalında şehit olan Yüzbaşı Mahmut Top, uzman çavuşlar Sezer Uçar ve Yusuf Uyar, bir mağarada iki terörist etkisiz hale getiriliyor. Tam kafalarını kaldırıyorlar. Bu terörist üçünü de şehit ediyor. Servet Turgut o olayın olduğu yerde. Bir kovalamaca oluyor, yakalarken darplaşma oluyor, ardından ‘Ben değilim, bu adamlara ev sahipliği yapan Osman Şiban’dır’ diyor. İlk, Osman Şiban’ı o veriyor. Sonra Şiban’ı alıyorlar ve helikoptere bindiriyorlar. Üç teröriste ev sahipliği yapan kişi Osman Şiban. Mihrali Yılmaz, ‘köyden iki kişinin işkence edilip helikopterden atıldığını’ söylüyor. Bunlar yalan. Helikopter kapısının açılarak aşağıya bir şeyin atılma düşüncesi akla ziyan. Helikoptere bindiler, geldiler. Bundan sonrası ne olmuşsa, soruşturmamız ne varsa bunun sonucun ortaya koyarız. Ama bilesiniz ki; komutanları bir terörist tarafından şehit edilmiş ve bunlara yardım yataklık yaptıkları, Osman Şiban’ın bu işin içinde olduğu kayıtlarımızda var.

86 SELEFİ DERNEĞE SORUŞTURMA: Bu yıl 86 selefi dernekle ilgili soruşturma yapıldı. 61’ini savcılığa tevdi ettik. Devletimiz bu işin peşinde. Hiç merak etmeyin, adım adım her şeyi takip ediyoruz. Son 20 günde sınırdan geçen yedi bombalı eylem yapmak isteyeni yakaladık. Haberiniz var mı? Sadece sınırdan geçen. Bizim ışığımız, o gece, Anayasa Mahkemesi’nin ışığını yaktığı gece yanmadı. Bizim ışıklarımız her gece yanar, yanmak zorunda.

Interpol’e tepki

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Plan ve Bütçe Komisyonu’nda, Yurt dışına KAÇkaçan FETÖ’cülerin iadesi için mücadele ettiklerini belirterek şunları söyledi: “4 yıldır göbeğimizin bağı çatladı. Interpol diye bir kuruluş var; kızdık, bağırdık, kavga ettik, protesto ettik olmadı. Kırmızı bülten çıkarıyoruz, kabul etmiyorlar; askıya alıyorlar, düşürüyorlar. Ve netice itibarıyla, Zekeriya Öz’ü, Adil Öksüz’ü, hepsini istiyoruz, kaale almıyorlar.” ANKARA DHA