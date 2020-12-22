Bakan Soylu'dan 'Türk Polisi' paylaşımı

Çorum'da akşam saatlerinde evinde rahatsızlık geçiren 85 yaşındaki Müzeyyen Kahramantekin, kaldırıldığı hastanedeki tedavisinin ardından evine gitmek için hastane polisinden yardım istedi. Hastane polisi de karakol ekiplerine durumu bildirerek yaşlı kadının evine kadar bırakılmasını sağladı. Kahramantekin'e apartmana kadar eşlik eden ekipler, asansörün bozuk olduğunu fark edince bir polis memuru kadını 5'inci kata kadar sırtında taşıdı.



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da söz konusu fotoğrafları Twitter hesabından paylaştı. Bakan Soylu, yaşlı kadını sırtında taşıyan polisin fotoğrafının altına "Türk Polisi. Kulağını iftiralara kapatır, gönlünü vatandaşa açar" notunu düştü. Polis ekiplerine binlerce destek mesajı geldi.





Türk Polisi... 🌹

Kulağını iftiralara kapatır, gönlünü vatandaşa açar... 👏👏👏 https://t.co/jHYTCurafU — Süleyman Soylu | Maske😷 Mesafe↔️ Temizlik🧼 (@suleymansoylu) December 22, 2020