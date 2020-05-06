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06.05.2020 - 16:52 | | DHA

Bakan Soylu'dan Vefa Sosyal Destek Koordinasyon Merkezi'ne ziyaret

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'da Çankaya Kaymakamlığı bünyesinde faaliyet gösteren Vefa Sosyal Destek Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret etti.

Bakan Soylu'dan Vefa Sosyal Destek Koordinasyon Merkezi'ne ziyaret

İçişleri Bakanı Soylu, Ankara Valisi Vasip Şahin ve beraberindeki heyetle Çankaya Kaymakamlığı Vefa Sosyal Destek Koordinasyon Merkezi'ne ziyaret gerçekleştirdi. Buradaki çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Bakan Soylu, merkezde çalışan gönüllülerle sohbet etti. Gösterdikleri özverili çalışma için gönüllülere teşekkür eden Soylu, daha sonra fotoğraf çektirdi. Bakan Soylu, ziyaret öncesi esnafı gezerek, sokaktaki vatandaşlarla da sohbet etti.

Bakan Soyludan Vefa Sosyal Destek Koordinasyon Merkezine ziyaret

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