07.06.2020 - 11:38 | | DHA
Bakan Soylu'dan, 'Yedi Güzel Adam' şiiriyle paylaşım
Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, güvenlik güçleri ile çekindiği fotoğrafı sosyal medya hesabından, şair Cahit Zarifoğlu'nun 'Yedi Güzel Adam' şiiri ile paylaştı.
Bakan Soylu, Twitter hesabında Cahit Zarifoğlu'nun 'Yedi Güzel Adam' şiiri ile birlikte jandarma ve polis özel harekatın fotoğraflarını paylaştı. Bakan Soylu'nun paylaştığı şiir şöyle:
"Bu insanlar dev midir
Yatak görmemiş gövde midir
Bir yara açar boyunlarında
Kolkola durup bağırdıklarında
-Ya kurbanın olam
Dağlar önüme durmuş
Ki dağlanam
Çekip pırıl pırıl mavzerler çıkardılar oyluk etlerinden
Durdular ite çakala karşı yarin kapısında"
Kırım Kongo Kanamalı Ateşi çiftçileri endişelendiriyorTürkiye'de, kene ısırması sonucu Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) vakalarının en çok görüldüğü yerler arasındaki Gümüşhane’de, tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin yapıldığı Kelkit Vadisi’nde çiftçiler, endişe ediyor. Tarım alanlarının sürekli ilaçlandığı vadide çiftçiler, uzun kollu kıyafetler giyiyor, pantolonlarının paçalarını çoraplarının içine koyup önlem almaya çalışıyor. Uzmanlar, ölüm riski corona virüse karşı 3 kat daha fazla olan kene ısırmalarına karşı tedbirli olunmasını istiyor.