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07.06.2020 - 11:38 | | DHA

Bakan Soylu'dan, 'Yedi Güzel Adam' şiiriyle paylaşım

Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, güvenlik güçleri ile çekindiği fotoğrafı sosyal medya hesabından, şair Cahit Zarifoğlu'nun 'Yedi Güzel Adam' şiiri ile paylaştı.

Bakan Soylu'dan, 'Yedi Güzel Adam' şiiriyle paylaşım

Bakan Soylu, Twitter hesabında Cahit Zarifoğlu'nun 'Yedi Güzel Adam' şiiri ile birlikte jandarma ve polis özel harekatın fotoğraflarını paylaştı. Bakan Soylu'nun paylaştığı şiir şöyle:

"Bu insanlar dev midir

Yatak görmemiş gövde midir

Bir yara açar boyunlarında

Kolkola durup bağırdıklarında

-Ya kurbanın olam

Dağlar önüme durmuş

Ki dağlanam

Çekip pırıl pırıl mavzerler çıkardılar oyluk etlerinden

Durdular ite çakala karşı yarin kapısında"

Bakan Soyludan, Yedi Güzel Adam şiiriyle paylaşım
Bakan Soyludan, Yedi Güzel Adam şiiriyle paylaşım


Bakan Soyludan, Yedi Güzel Adam şiiriyle paylaşım

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi çiftçileri endişelendiriyorTürkiye'de, kene ısırması sonucu Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) vakalarının en çok görüldüğü yerler arasındaki Gümüşhane’de, tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin yapıldığı Kelkit Vadisi’nde çiftçiler, endişe ediyor. Tarım alanlarının sürekli ilaçlandığı vadide çiftçiler, uzun kollu kıyafetler giyiyor, pantolonlarının paçalarını çoraplarının içine koyup önlem almaya çalışıyor. Uzmanlar, ölüm riski corona virüse karşı 3 kat daha fazla olan kene ısırmalarına karşı tedbirli olunmasını istiyor.
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