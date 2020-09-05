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05.09.2020 - 14:35 | | AA

Bakan Varank açıkladı! Çok yoğun talep var...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "TOGG’un gelmesiyle birlikte Bilişim Vadisi'ne çok yoğun bir talep artışı oldu." dedi.

Bakan Varank açıkladı! Çok yoğun talep var...

Kocaeli'de Bilişim Vadisi Girişim Sermayesi Yatırım Fonu İmza Töreni programına katılan Varank, açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin otomobilinin Ar-Ge'sinin de burada yapıldığını vurgulayan Varank, şöyle konuştu:

"TOGG’un gelmesiyle birlikte Bilişim Vadisine çok yoğun bir talep artışı oldu, firma başvuruları yüzde 50 arttı. Otomotiv sektörüne hizmet veren uluslararası teknoloji şirketleri, vadiyi bir cazibe merkezi olarak görmeye başladı. Tabi biz sadece bunlarla yetinmek niyetinde değiliz, vadinin geleceği için vizyoner işlere imza atmaya devam edeceğiz. Akıllı şehirler kapsamında Esenlerde pilot bir proje başlattık. Bilişim Vadisi de bu projenin paydaşlarından birisi. Bu kapsamda vadiye, akıllı şehir alanındaki çalışmaları desteklemek üzere mobiliteyi önceleyen bir kuluçka merkezi kuruyoruz. Merkezin inşaatı önümüzdeki ay bitecek. Böylece akıllı şehir çözümlerine odaklanan start-up'lar için fiziki bir uygulama merkezi imkanı sağlayacağız. Bilişim Vadisi'nde ayrıca bir tasarım kümelenmesi kuruyoruz. Mevcut durumda ülkemizde tasarımla özdeşleşen bir teknopark yok. İşte biz Bilişim Vadisi'ni tasarımla da ön plana çıkaracağız. Tasarım stüdyoları, iş geliştirme merkezi, prototip üretim atölyesi, sergi alanı gibi yapılar kurarak, tasarımla sanayiyi daha güçlü etkileşime geçireceğiz. Tasarım stüdyolarına, tıpkı Pininfarina gibi multi-disipliner becerileri olan profesyonel tasarımcıları çekmek istiyoruz. Otomotivden mimariye, akıllı teknolojilerden grafiksel arayüz tasarımına kadar farklı alanlarda çözümler sunan kabiliyetleri sanayiyle buluşturacağız."

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