Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, ŞÖNİM yöneticileri ile görüştü

Bakan Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, son iki yılda 81 ilde yaygınlaştırılan ve kadına yönelik şiddetle mücadelede önemli bir rol üstlenen ŞÖNİM'lerin yöneticileri ile yaptığı görüşmeye ilişkin, "Şiddet Önleme ve İzleme Merkezlerimizin yöneticileri ile gerçekleştirdiğimiz videokonferansta, ŞÖNİM'lerden hizmet alan vatandaşlarımıza yönelik çalışmalarımızı ele aldık." bilgisini verdi.





Şiddet Önleme ve İzleme Merkezlerimizin yöneticileri ile gerçekleştirdiğimiz videokonferansta, ŞÖNİM’lerden hizmet alan vatandaşlarımıza yönelik çalışmalarımızı ele aldık. pic.twitter.com/SfrPBszUxJ — Zehra Zümrüt Selçuk (@ZehraZumrutS) August 19, 2020