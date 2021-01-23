Bakan Ziya Selçuk'tan 'evde bayrak direği' paylaşımı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, fotoğrafla birlikte paylaştığı mesajında, "'Her ev bir okul oldu' diyoruz ya geçenlerde gittiğim bir köy evinde gördüm bu kareyi. 'İçeride öğrenciler dersteyse ve evimizin bahçesi de şimdilik okul bahçesi olmuşsa bayrak direği neden olmasın?' demiş sanki evin sahibi" ifadesini kullandı.