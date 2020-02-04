Bakanlar Elazığ’da muhtarlarla buluştu

Barınma alanını gezdi

Elazığ Valiliği’nde düzenlenen bilgilendirme ve değerlendirme toplantısında depremzedelere yönelik kurulacak konteynerler, çadır alanları, yapılacak deprem yardımları ve yıkılacak ağır hasarlı binalar hakkında bilgilendirme yapıldığı öğrenildi.

Bakan Soylu, toplantının ardından depremzedeler için konteyner kurulacak alanda incelemelerde bulundu. Soylu, mağdur vatandaşlar için geçici barınma alanı olarak kullanılması düşünülen Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi binasını da gezdi. Ardından Boğaziçi Havacılık ve Teknoloji Koleji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne giden İçişleri Bakanı Soylu, yetkililerden yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı. l ELAZIĞ AA