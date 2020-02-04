04.02.2020 - 07:00 |
Bakanlar Elazığ’da muhtarlarla buluştu
Elazığ’ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından depremzedelerin mağduriyet yaşamalarını önleyecek tedbirler kapsamında kentteki temaslarını sürdüren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, muhtarla bir araya geldi.
Barınma alanını gezdi
Elazığ Valiliği’nde düzenlenen bilgilendirme ve değerlendirme toplantısında depremzedelere yönelik kurulacak konteynerler, çadır alanları, yapılacak deprem yardımları ve yıkılacak ağır hasarlı binalar hakkında bilgilendirme yapıldığı öğrenildi.
Bakan Soylu, toplantının ardından depremzedeler için konteyner kurulacak alanda incelemelerde bulundu. Soylu, mağdur vatandaşlar için geçici barınma alanı olarak kullanılması düşünülen Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi binasını da gezdi. Ardından Boğaziçi Havacılık ve Teknoloji Koleji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne giden İçişleri Bakanı Soylu, yetkililerden yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı. l ELAZIĞ AA
Bakan Akar'dan İdlib açıklaması: 16.13 ve 22.27'de Rusya'ya bilgi verildiMillii Savunma Bakanı Akar, İdlib saldırısı ile ilgili yaptığı açıklamada, 'Dün saat 16.13 ve teyiden saat 22.27'de ilgili arkadaşlarımız Rusya tarafındaki ilgili personele bilgi verdi. Bu iletişim ve bilgilendirmelere, tüm bu önlemlere rağmen Rejim tarafından gece saat 01.13'te unsurlarımıza karşı ateş açılmıştır.' dedi.Bakan Akar hastane ziyaretinde açıklamalarda bulundu. Akar, "Esed güçlerinin alçak saldırısının karşılığı verildi, verilmektedir. Şehitlerimizin bir damla kanının bile hesabı soruldu. Soçi ve Astana mutabakatlarında bize düşen ne varsa yerine getirdik. Muhataplarımızdan da sorumluluklarını yerine getirmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.