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19.05.2020 - 22:05 | | AA

Bakanlar Koca ve Ersoy'dan '19 Mayıs' paylaşımı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.

Bakanlar Koca ve Ersoy'dan '19 Mayıs' paylaşımı

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"19.19'da, 1919 ruhuyla, Bakanlık binamızda İstiklal Marşı'mızı okuduk. Tek ses olduğumuz bu anlar, yarınlarımızın ilham alacağı anlar olacak. Hayat dolu milli mücadele ruhu, her mücadelede bize güç versin. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı bir kez daha kutlu olsun."

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da Twitter'dan hesabından, "19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkusuyla biz de saat 19.19'da Bakanlık binamızın önündeydik." ifadesini kullandı.

 

 

Orhan Gencebay, saat 19.19'da pencereden İstiklal Marşı okuduUsta sanatçı Orhan Gencebay, saat 19.19'da evinin penceresine çıkarak İstiklal Marşı okudu. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda vatandaşlar saat 19.19'da balkonlardan İstiklal Marşı okudu. Sarıyer'de oturan usta sanatçı Orhan Gencebay da saat 19.19'da evinin penceresinden İstiklal Marşı okudu. Orhan Gencebay İstiklal Marşı okumayı bitirdikten sonra evinin penceresinde asılı olan Türk bayrağını öptü.
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