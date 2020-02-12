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12.02.2020 - 14:52 | | AA

Bakanlar Soylu ve Kurum, Malatya'da deprem değerlendirme toplantısına katıldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremden etkilenen Malatya'da, deprem değerlendirme toplantısına katıldı.

Bakanlar Soylu ve Kurum, Malatya'da deprem değerlendirme toplantısına katıldı

Malatya Valiliğinde, Vali Aydın Baruş tarafından karşılanan Soylu ve Kurum, daha sonra Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen İl Değerlendirme Toplantısı'na iştirak etti.

Basına kapalı gerçekleştirilen toplantıya İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mücahit Demirtaş, Vali Aydın Baruş, Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Mehmet Güllüoğlu, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve diğer ilgililer katıldı.

Yaklaşık iki saat süren toplantıda, bugüne kadar gerçekleştirilen hasar tespit çalışmaları, yardımlar, mağdur vatandaşlar için yapılan ve yapılması planlanan konteyner alanlarıyla ilgili çalışmalar ile bundan sonraki süreçte atılması gereken adımların ele alındığı öğrenildi.

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