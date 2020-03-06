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06.03.2020 - 08:05 | | DHA

Son dakika: Bakanlık duyurdu! Koronavirüs nedeniyle ertelendi...

Son dakika haberlere göre, Dışişleri Bakanlığı, bazı yabancı ülkelerde görülen koronavirüs (Covid-19) vakaları nedeniyle 'Antalya Diplomasi Forumu'nun ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu.

Son dakika: Bakanlık duyurdu! Koronavirüs nedeniyle ertelendi...

Bakanlık'tan yapılan açıklamada, "Ülkemizde bir vakaya rastlanmamış olmakla birlikte, önümüzdeki dönemde gerçekleştirilecek etkinlikler bağlamında Dünya Sağlık Örgütü ve ilgili diğer makamların tavsiyeleri göz önünde bulundurularak, 'Antalya Diplomasi Forumu'nun ileri bir tarihe ertelenmesi uygun bulunmuştur" denildi.

Iğdır'a şehir ateşi düştüSuriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Fatih Kara'nın Iğdır'daki ailesine şehadet haberi ulaştırıldı.
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