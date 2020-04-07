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07.04.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

Balkondan İstiklal Marşı’nı söyleyelim

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 23 Nisan’da yapılması planlanan törenlerin Kovid-19 salgını nedeniyle ertelendiğini anımsatarak, 23 Nisan’da bütün vatandaşları balkonlarına Türk bayraklarıyla çıkarak, İstiklal Marşı’nı söylemeye davet etti.

Balkondan İstiklal Marşı’nı söyleyelim

Şentop yaptığı açıklamada şunları kaydetti: “23 Nisan için buradan iki davette bulunmak istiyorum. Birincisi, imkanı olan herkesi 20 Nisan Pazartesi itibarıyla 100. Yılı, Milli İrade ve Milli Mücadele’yi konu alan kişisel videolarını sosyal medyadan yayınlamaya davet ediyorum. 19 Nisan akşamı ilan edeceğimiz ortak etiketle yayınlanacak ve bu videolardan en çok beğeni alan ilk 500 tanesine, TBMM 100. Yıl İcra Komitesi tarafından kitaplar hediye edilecektir. İkincisi; 23 Nisan 2020 Perşembe akşamı, saat 21:00’de tüm Türkiye’yi, evlerinde ve balkonlarında bayraklarıyla 100. Yıl coşkusunu İstiklal Marşı’nı söyleyerek kutlamaya çağırıyoruz. Aynı saatte görsel medyamız İstiklal Marşı yayınıyla bu coşkuya eşlik edecek.” Meclis’te gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Şentop, TBMM yerleşkesinde Meclis hastanesinde görevli bir doktor ile birlikte iki personelin daha testlerinin pozitif çıktığını söyledi. 

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