‘Baraj maksimum yüzde 5 olmalı’

“Cumhur İttifakı’na o kadar şaşırıyorum ki baraj tartışması yapıyorlar, bu sistemde baraj niye var?” sorusunu yönelten Erkek, şöyle devam etti: “Hükümet, Meclis’in içinden çıkmıyor ki baraj niye var? Baraj hiç olmamalı bu sistemde. Yüzde 10 barajının dünyada hiçbir örneği yok. Bir kanun değişikliği, dakikalık iş. Bu sistemde barajın haklı bir gerekçesi yok. Parlamenter sistemde baraj tartışılabilir, olmalıdır da makul oranda. Beş olabilir. Parlamenter sistemde hükümet Meclis’in içinden çıkıyor. Temsilde adaleti bozmayacak bir baraj olmalıdır, yüzde 10 barajı temsilde adaleti bozuyor. Milyonlarca oy yansımıyor.”

Erkek, baraj tartışmasında Cumhur İttifakı’nı eleştirirken, “Onların derdi iktidarımızı nasıl sürdürürüz, Meclis’teki çoğunluğumuzu nasıl kaybetmeyiz. Seçim Yasası çalışmasını bile kapalı kapılar ardında böyle yapıyorlar” iddiasında bulundu. “HDP’nin kapatılması” tartışmasına ilişkin de Erkek, “12 Eylül darbesinden bu yana o kadar çok parti kapatıldı ki. Kapatma kararları verildi. Doğru muydu, değildi. Parti kapatmak artık çok olağanüstü durumlar dışında olmamalı. Varsa terörle iltisaklı, suç işleyen kişiler, o kişilerle ilgili gereğini yapar yargı. Onun için Türkiye enerjisini bu tip tartışmalarla harcamamalı” değerlendirmesini yaptı.