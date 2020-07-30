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30.07.2020 - 07:00 | | SEYFETTİN ERSÖZ Ankara

Barbaros’tan sondaja devam

Türkiye yeni bir Navtex ilanında bulunarak, Barbaros Hayrettin Paşa gemisinin Doğu Akdeniz’de sondaj çalışması yapacağını duyurdu. Çalışmalar 18 Eylül’e kadar Kıbrıs ile Lübnan arasındaki bölgede gerçekleştirilecek.

Barbaros’tan sondaja devam

Türk Deniz Kuvvetleri Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı’nın internet sayfasında yer alan yeni Navtex duyurusunda Barbaros Hayreddin Paşa, M/V Tanux-1 ve R/V Apollo Moon isimli gemilerin sismik çalışmalar yapmak üzere Doğu Akdeniz’de görevlendirildiği belirtildi. Duyuruda çalışmaların 28 Temmuz-18 Eylül tarihleri arasında gerçekleşeceği belirtilerek Barbaros Hayreddin Paşa gemisinin Kıbrıs ile Lübnan arasında doğal gaz ve petrol aramak üzere görevlendirildiği ifade edildi. Mesajda diğer gemilerden 5 deniz mili açıktan geçilmesi istendi. Barbaros gemisi daha önce de söz konusu bölge yakınlarda (Kıbrıs güneyinde) çalışma gerçekleştirmişti.

Öte yandan, Antalya açıklarında, iki haftadır bekleyişini sürdüren Oruç Reis, önceki gece demir attığı Antalya Gümrük Müdürlüğü Limanı’ndan çıkarak, açık denize demirledi.

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