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28.04.2020 - 07:00 | | ECEM TOPLAR Ankara

‘Bari insani konuları siyasete alet etmeyin’

Cibuti’de mahsur kalan 3 Yunan denizci, Türkiye’nin Cibuti Büyükelçiliği’nden yardım istedi.

‘Bari insani konuları siyasete alet etmeyin’
ECEM TOPLAR Ankara

Yunan denizciler THY uçağıyla önceki gün Türkiye’ye getirildi. 68, 71 ve 77 yaşlarındaki üç kişi daha sonra Yunanistan’ın Ankara Büyükelçiliği’ne ait özel bir araçla Edirne’deki İpsala Sınır Kapısı’na götürüldü. Milliyet’in diplomatik kaynaklardan edindiği bilgiye göre, üç Yunan denizcinin Türkiye’den istediği yardım, Yunanistan’da rahatsızlık yarattı. Türkiye’nin koronavirüsle mücadele kapsamında birçok ülkeye insani yardımının, Yunanistan’ı rahatsız ettiği, Yunan makamlarının “Türkiye’ye teşekkür” konusunda da ikiye ayrıldığı ifade edildi.

Türkiye’nin Cibuti’den yaptığı tahliyeye Yunan denizcilerin de dahil edilmesi ricasının Yunan Dışişleri’nden notayla geldiğini ifade eden kaynaklar, Çavuşoğlu’nun bu resmi talebi “insani mülahazalarla değerlendirip yardımcı olunması için” gerekli talimatları verdiğine dikkati çekti. Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, tahliyenin ardından Twitter hesabından Cibuti Dışişleri Bakanı’na ve Cibuti’deki Avrupa makamlarına teşekkür etti. Dendias, şu ifadeleri kullandı: “On beş gün önce yazdığım mektuba, ülke hükümetine ve Cibuti’deki Avrupa makamlarına katkılarından dolayı Cibuti Dışişleri Bakanı’na muadili teşekkür ediyorum. Cibuti’de kalan diğer üç Yunan denizcinin macerası mutlu sona erdi. Dışişleri Bakanlığı’nın Denizcilik Bakanlığı ile mükemmel işbirliği sayesinde, birkaç saat önce Yunanistan’a geldiler.”

Dendias’a tepki

Dendias’ın bu paylaşımda Türkiye’ye yer vermemesi üzerine Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’ndan yanıt gecikmedi. Çavuşoğlu, Twitter’dan “Bari insani konuları siyasete alet etmeyin. Üç Yunan denizciyi teşekkür etmeniz için değil, insani görevimiz olduğu için memnuniyetle Cibuti’den getirdik” dedi.

Corona virüsle mücadelede son 24 saat neler yaşandı?Türkiye'de son 24 saatte 2 bin 131 kişiye yeni tip corona virüs (Covid-19) tanısı konulduğu, 95 kişinin hayatını kaybettiği, toplam vaka sayısının 112 bin 261'e, toplam can kaybının 2 bin 900'e ulaştığı açıklandı.
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