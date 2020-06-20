Baro başkanları Ankara’ya yürüyor

Türkiye Barolar Birliği (TBB) öncülüğünde oluşturulan müzakere heyetinin sonuç vermediğini düşünerek eylem süreci başlatan baro başkanları bulundukları şehirlerdeki baro ya da adliye binaları önünden Ankara’ya doğru yola çıktı.



İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu dün yürüyüş için Kartal’daki İstanbul Anadolu Adalet Sarayı’na geldi. Adliye önünde basın açıklaması yapan Durakoğlu, “Türkiye’de ilk kez 80 baronun tavır koymak suretiyle bu değişikliklere karşı olduklarını, mesleğimizin çok ciddi ve çok başka sorunlarımızın olduğu, dolayısı ile teklifin geri çekilmesi gerektiğini, teklif geri çekildikten sonra müzakere edebileceğimizi, o başka konular da dahil olmak üzere hepsini kapsayabilecek bir avukatlık yasa tasarısı hazırlanabilirse bu konuya katkı da verebileceğimizi, aksi taktirde eylemlilik sürecine başlayacağımızı ilan etmiştik” dedi.



Durakoğlu, daha sonra adliyenin önünden yürüyüş başlattı. Durakoğlu, kısa bir süre sonra, “Yolun bundan sonrasını tek başıma yürüyeceğim. Bugün Çayırova’ya kadar planlıyorum” dedi. Yürüyüş sembolik olarak bazı noktalarda yapılacak, Ankara’ya araçla ulaşılacak. Türkiye Barolar Birliği’ne olağanüstü toplantı talepleri iletildikten sonra baro başkanları Anıtkabir ziyaret edecek ve ardından Meclis’e gidecek.