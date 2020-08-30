‘Baro terörün arka bahçesi olamaz’

Gaziantep’te AK Parti Nizip İlçesi 7’nci Olağan Kongresi’ne katılan Gül, çıkışta yaptığı açıklamada baroların hukuk kurumu olduğunu belirterek, yargının tek ideolojisinin adalet olması gerektiğini vurguladı. Bakan Gül, şunları söyledi: “Baro çatısının, asla bir illegal yapının, terör örgütlerinin marjinal yapılarının propaganda merkezi olması ve arka bahçesi olması kabul edilemez. Yargının en önemli sac ayaklarından birisi savunmadır. Başta onurlu cübbesini giymiş avukat arkadaşlarımızın bu tür tutum ve davranışı kabul etmeyeceklerine ben de bir avukat olarak inanıyorum. Hiç kimse veya kurum hukukun üstünde değildir. Hukuk sisteminin vermiş olduğu karar aleyhinize de lehinize de olsa isteseniz de istemeseniz de saygılı olmak gerekir. Türkiye’nin hukuk sisteminin üzerinde hiçbir güç yoktur.”