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30.08.2020 - 07:00 | | GAZİANTEP DHA

‘Baro terörün arka bahçesi olamaz’

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, ölüm orucunda ölen avukat Ebru Timtik’in fotoğrafını, İstanbul Barosu binasına asan baro yönetimine tepki göstererek, “Baro çatısının asla bir illegal yapının, terör örgütlerinin marjinal yapılarının propaganda merkezi olması ve arka bahçesi olması kabul edilemez” dedi.

‘Baro terörün arka bahçesi olamaz’

Gaziantep’te AK Parti Nizip İlçesi 7’nci Olağan Kongresi’ne katılan Gül, çıkışta yaptığı açıklamada baroların hukuk kurumu olduğunu belirterek, yargının tek ideolojisinin adalet olması gerektiğini vurguladı. Bakan Gül, şunları söyledi: “Baro çatısının, asla bir illegal yapının, terör örgütlerinin marjinal yapılarının propaganda merkezi olması ve arka bahçesi olması kabul edilemez. Yargının en önemli sac ayaklarından birisi savunmadır. Başta onurlu cübbesini giymiş avukat arkadaşlarımızın bu tür tutum ve davranışı kabul etmeyeceklerine ben de bir avukat olarak inanıyorum. Hiç kimse veya kurum hukukun üstünde değildir. Hukuk sisteminin vermiş olduğu karar aleyhinize de lehinize de olsa isteseniz de istemeseniz de saygılı olmak gerekir. Türkiye’nin hukuk sisteminin üzerinde hiçbir güç yoktur.” 

Bakan Selçuk, 'uzaktan eğitim' ile ilgili soruları cevapladıMilli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Uzaktan eğitimi duymayan yok ancak az da olsa denemeyenler mevcut. Bu yüzden uzaktan eğitime gereken özeni gösterelim, diyorum. dedi. Bakan Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda, uzaktan eğitime ilişkin 'Hocam Bir Dakika, Bir Sorum Var.' başlığıyla hazırlanan 5 adet video paylaştı. Selçuk videolarda, öğrenciler ve velilerinin sorduğu soruları cevapladı. Bakan Selçuk, 'uzaktan eğitimle ilgili herkes bilgi sahibi mi', 'okullarda hijyen kuralları nasıl uygulanacak', 'canlı sınıf nedir, neden önemlidir', 'veli olarak biz sürece nasıl destek verebiliriz', 'internet erişimi olmayan çocuklarımız için neler yapıldı' sorularını yanıtladı.
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