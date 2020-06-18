MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSiyaset Haberleri Barolardan teklife ‘eylemlilik’ kararı
ABONE OL
18.06.2020 - 07:00 | | AYŞEGÜL KAHVECİOĞLU Ankara

Barolardan teklife ‘eylemlilik’ kararı

İstanbul ve İzmir barolarının da aralarında bulunduğu pek çok baro, önümüzdeki günlerde Meclis’e getirilmesi beklenen baroların yönetim yapısı ve seçim sistemini değiştiren yeni avukatlık yasası düzenlemesiyle ilgili “eylemlilik” kararı aldı.

Barolardan teklife ‘eylemlilik’ kararı
AYŞEGÜL KAHVECİOĞLU Ankara

 

19 Haziran’da yürüyüş

AK Parti, barolarda seçim sistemini değiştiren ve alternatif baroların kurulabilmesinin önünü açacak olan yasa teklifini tamamladı. Bazı baro başkanları geçtiğimiz günlerde Meclis’te ziyaret ettikleri AK Parti grubuna taleplerini iletirken, düzenlemenin önümüzdeki günlerde Meclis’e getirilmesinin planlandığı öğrenildi. İstanbul Barosu, bu gelişmenin üzerine dün yayımladığı duyuru ile eylemlilik sürecini başlattıklarını açıkladı. Türkiye’nin içinde bulunduğu salgın nedeniyle ortaya çıkan zorluklara işaret edilen açıklamada, bu dönemde avukatlık yasasında değişiklik yapılmasının gündeme getirilmesi eleştirildi.

Baro başkanları, 19 Haziran’da kendi illerinden Ankara’ya doğru “Savunma Yürüyüşleri” başlatacak; olağanüstü toplantı taleplerini Türkiye Barolar Birliği’ne (TBB) elden iletecek. Ayrıca başkanlar, kanun teklifinin TBMM Komisyonu’na geldiği gün Ankara’da TBMM yolu üzerinde “Duran Başkan” eylemi gerçekleştirecek.

İstiklal Caddesi'nde vatandaşlar maske takmadıİstanbul'da açık alanlarda maske takma zorunluluğu getirilmesine rağmen Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde vatandaşlar maske takmadı
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

‘Orkinos avcılığına sertifika vermeyin’

‘Orkinos avcılığına sertifika vermeyin’

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar! Zamlı ödeniyor...

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar! Zamlı ödeniyor...

Bursa'daki vaka sayısı neden arttı? Canlı yayında anlattı

Bursa'daki vaka sayısı neden arttı? Canlı yayında anlattı

Türk profesörden süper mikro robot

Türk profesörden süper mikro robot

Sıradaki Haber