‘Baronlaşmış baro’ çıkışı

Bahçeli, özetle şunları kaydetti:



İLKELLİK: Cüppelerini çıkarmadan siyasete soyunan, ülkemizin iç huzur ve barış ortamını zedeleyen bazı baro temsilcilerinin kışkırtıcısı CHP’dir, İP’tir, HDP’dir. Dediğim dedik, çaldığım düdük diyen, kendi çıkarları olunca demokrasiyi hatırlayıp, olmayınca despotluk suçlaması getiren bazı baroların TBMM’nin giriş kapısında sergiledikleri ibretlik manzaralar talihsizlik ve ilkelliktir. Hak aramak yerine hadise çıkarmaya bilhassa gayret edenler, Türkiye’nin sükûnet ortamını bozmak için baronluğa heveslenenler tarihi bir hatanın içindedir. “Savunmayı savunuyoruz” bahanesiyle sokaklara dökülen baronlaşmış bazı baroların kanun dışı yol ve zorlamalara tevessül etmeleri Türkiye’nin belini bükmeyi amaçlayan çevrelere koz vermektir. Hiç kimse Fransa’yı kasıp kavurmuş sarı yeleklilerin eylemlerine özenmeyi, Gezi benzeri bir kalkışmanın fitilini tutuşturmayı aklından ve hayalinden geçirmemelidir. Zira sonuçları ağır olacaktır.

SOSYAL MEDYA PASLAŞMALARI: Zararlı ve zehirli bir mecra haline dönüşen sosyal medya platformunda CHP-HDP-İP arasında sahne alan kısa paslaşmalar, birbirlerini taltif eden serenat ve güzellemeler bunların aynı kirli amaca hizmet ettiklerini belgelemiştir. Zillet İttifakı’nın lekeli figüranları Twitter’da film çevirip birbirlerini selamlarken oynatıldıkları sefil senaryonun ne kadar köhne ve kifayetsiz olduğu gün yüzüne çıkmıştır.

DAVUL TOKMAK YANITI: Kılıçdaroğlu, bir açıklamada zekâ seviyesini ve akıl düzeyini açık etmiş, başka bir ifadeyle yakayı ele vermiştir. Davul-tokmak metaforundan hareketle Sayın Cumhurbaşkanımızla aramızdaki hasbi, harbi ve haysiyetli diyalog üzerinde kuşku uyandırmayı hedefleyen bu gafilin önce boynuna geçirilmiş zillet ve esaret zincirinden kurtulmayı denemesi acil ihtiyaçtır. CHP’nin 37. Olağan Büyük Kurultayı siyaset tarihimizde ayrı bir öneme sahiptir. CHP’nin kaynağına ve tarihsel hüviyetine dönerek bugünkü teslimiyetçi yönetiminden kurtulması, Atatürk’ün partisinde süregelen işgalin sonlandırılması maksadıyla altın bir fırsat önümüzdedir.

MHP KURULTAYI: Çağrımız zamanlar üstü bir kavrayış ve kader ortaklığının özetidir; “İstiklal için birlik, istikbal için dirlik, kazanan Türkiye olacak.” 13. Olağan Büyük Kurultayı’mıza giden süreçte, il ve ilçe kongrelerimiz 9 Ağustos 2020 tarihinde Samsun’un İlkadım ilçesiyle birlikte başlayacaktır.