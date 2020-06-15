15.06.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet
Başak Demirtaş paylaşımına tepki
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş’a yönelik çirkin sosyal medya paylaşımını kınadı.
Gül, Twitter’dan “Bu ahlaksız ve tahkir edici eylemi en ağır şekilde lanetliyorum. Bir insanın onuru, iffet ve haysiyeti her şeyin üzerindedir. Hukuk, bu terbiyesiz ve provokatif sözlere karşı gereğini yapacaktır” dedi.
AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı da “Siyasi eleştiriye evet fakat ahlaksızlığa hayır” ifadelerini kullandı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, Başak Demirtaş’la telefonda görüşerek duyduğu üzüntüyü dile getirdi.
İki gözaltı
Soruşturma kapsamında kimliği tespit edilen V.Y. polis ekiplerince gözaltına alındı. Başsavcılığın konuyla ilgili soruşturmayı genişletmesi üzerine V.Y.’nin üvey amcası V.M. de yakalandı.
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