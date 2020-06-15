Başak Demirtaş paylaşımına tepki

Gül, Twitter’dan “Bu ahlaksız ve tahkir edici eylemi en ağır şekilde lanetliyorum. Bir insanın onuru, iffet ve haysiyeti her şeyin üzerindedir. Hukuk, bu terbiyesiz ve provokatif sözlere karşı gereğini yapacaktır” dedi.

AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı da “Siyasi eleştiriye evet fakat ahlaksızlığa hayır” ifadelerini kullandı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, Başak Demirtaş’la telefonda görüşerek duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

İki gözaltı

Soruşturma kapsamında kimliği tespit edilen V.Y. polis ekiplerince gözaltına alındı. Başsavcılığın konuyla ilgili soruşturmayı genişletmesi üzerine V.Y.’nin üvey amcası V.M. de yakalandı.