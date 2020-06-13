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13.06.2020 - 07:00 | | GÖKHAN KAM İstanbul

Başbuğ ifade verdi

Eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ, bir televizyon programında, FETÖ’nün siyasi ayağına ilişkin açıklamaları nedeniyle hakkında başlatılan soruşturma kapsamında ifade verdi.

Başbuğ ifade verdi
GÖKHAN KAM İstanbul

Başbuğ hakkında, AK Partili milletvekilleri Mustafa Elitaş, Bekir Bozdağ, Ahmet Aydın, eski AK Partili vekiller Mehmet Ceylan, Ahmet Müfit Doğan ve Yahya Doğan suç duyurusunda bulunmuştu. İfadesinin ardından yazılı açıklama yapan Başbuğ, özetle şunları kaydetti:

“Haksız ve anlamsız bir hakaret iddiası ile ‘şüpheli’ sıfatıyla ifade vermeye çağrıldım. Elli yıl bilfiil TSK’da görev yapan ve Türk Ordusu’nun en üst makamına gelen, geçmişten bugüne kadar yaptıkları herkes tarafından net olan birisi olarak, TBMM’nin manevi şahsiyetini hedef alan bir konuşma veya davranışımız söz konusu olamaz. 26 Haziran 2009 günü TBMM’ye getirilen yasa değişikliklerinden birisi Anayasa’ya aykırıdır. Bu yasa değişikliği Anayasa Mahkemesi tarafından 21 Ocak 2010’da iptal edilmiştir. Burada üzerinde durulan noktalar; Anayasa’ya aykırı bu yasa değişikliğinin kimler tarafından hazırlandığının ve bu yasa değişikliklerinden kimlerin faydalandığının, neden-sonuç ilişkileri çerçevesinde değerlendirilmesi ve sorgulanmasıdır.”                             

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