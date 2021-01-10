‘Basın emekçileri entübe hale geldi’

2020 yılında gazetecilerin payına baskı, sansür ve zorlu şartlar düştü. 2020 yılı siyasal, toplumsal ve ekonomik krize salgın krizinin de eklenmesiyle gazeteciler ve basın emekçileri için oldukça zor bir yıl oldu. 2020 yılı, basın ve basın emekçilerini entübe hale getirildiği bir yıl oldu” dedi.