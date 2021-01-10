10.01.2021 - 07:00 | | ANKARA Milliyet
‘Basın emekçileri entübe hale geldi’
CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, “Türkiye, Basın Özgürlüğü Endeksi’nde 2020 yılında 180 ülke arasında 154. sırada yer almaya devam etti.
2020 yılında gazetecilerin payına baskı, sansür ve zorlu şartlar düştü. 2020 yılı siyasal, toplumsal ve ekonomik krize salgın krizinin de eklenmesiyle gazeteciler ve basın emekçileri için oldukça zor bir yıl oldu. 2020 yılı, basın ve basın emekçilerini entübe hale getirildiği bir yıl oldu” dedi.
"Senin harcadığın parayla biz sigara yakıyoruz!"Sosyal medya hesapları üzerinden yemek yerken canlı yayın yapan 2 genç kadınla yanlarındaki kişinin, ateşe verdikleri 200 TL'lik banknotla sigaralarını yaktıkları anlar, tepki büyük topladı. Çok sayıda kullanıcı, bu kişilerin yakalanıp, cezalandırılmasını istedi.