Başkandan sitem: Karalayarak olmaz

Uncuoğlu, “Meslektaşlarımdan nokta atışlarla eksiklikleri giderecek çözüm önerileri bekledim. Sizler tüm mevzuatı yok sayıyorsunuz. İmar Kanunu’ndan, yapı denetimine kadar yapılmış ne varsa yerden yere vurdunuz” dedi.

‘Toplumsal felaket’

Komisyonda, TMMOB ile bağlı meslek odaları görüş ve önerilerini sundu. TMMOB İkinci Başkanı Selçuk Uluata, deprem konusunda bugüne kadar önerilerinin dikkate alınmadığı eleştirisinde bulunurken, “Bilime ve tekniğe aykırı olarak atılan her adım, ülkemize birer toplumsal felaket olarak geri dönmüştür.

Ülkemiz topraklarının yüzde 92’si deprem tehlikesi altındadır. Yaşanan depremlerde yıkılan binalar ve kaybettiğimiz canların, planlı kentleşme, yapı güvenliği, imar affı, risk planlaması gibi konulardaki çalışmalarımızın yıllardır gözardı edilmesinin bir sonucu olduğunu düşünmekteyiz” dedi. İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Taner Yüzgeç de deprem konusunda ne söylenmedik sözün, ne de hazırlanmadık raporun kaldığını ifade etti.

Komisyon Başkanı Uncuoğlu ise, kendisinin de inşaat mühendisi olduğunu, gün boyunca meslektaşlarından çözüm önerileri getirmelerini beklediğini vurgulayarak, şu çıkışı yaptı:

‘Önerileri bekledim’

“Meslektaşlarımdan nokta atışlarla eksiklikleri giderecek çözüm önerileri bekledim. Günlerdir toplantılar yapıyoruz ve kilitlendiğimiz nokta, daha geniş çözüm önerilerini nasıl öne çıkarabiliriz. Kanun yapmak, düzenleme yapmak öyle kolay değil. Yaparsınız, uygulaması kamuoyunda farklı olur. Başka sorunlara sebebiyet verebilir, başka dezavantajlı kesimler oluşturabilir. Başka kanunlarla çelişir, birtakım temel hak ve hürriyetlerle alakalı sıkıntılar oluşturabilir. Bu süreçte sizler tüm mevzuatı öylesine yok sayıyorsunuz ve onun yerine net somut ve uygulamaya dönük Türkiye gerçeğini yansıtan bir yaklaşım sergilemiyorsunuz. Ben gerçekten üzüldüm, sabrettim ama siz aldınız bütün İmar Kanunu’ndan Yapı Denetimi Hakkında Kanun’a kadar yapılmış ne varsa yerden yere vurdunuz. 47 kurum kuruluş, STK dinledik. Gerçekten sizler kadar mevzuatı bu şekilde yerden yere vuran -hele hele meslektaşlarımız, Mühendis ve Mimarlar Odaları Birliği- bu yaklaşımı sizin haricinizde biz başkasından duymadık, çok üzülüyorum. Sizden çok daha önemli düzenlemeler bekliyoruz. Bütün mevzuatı yetersiz, karalayarak burada bu çözüme katkı sağlayamazsınız ki.”

Uncuoğlu, TMMOB ve bileşenlerinden mevzuat eksiklikleri ve yapılması gerekenlere ilişkin somut öneriler getirmelerini istedi.