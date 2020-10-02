‘Başkanın görevi milletin derdidir’

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında halkın sorununun idam cezası, seçim kanunu, İstanbul Sözleşmesi, Anayasa Mahkemesi’nin yapısının değişikliği olmadığını söyledi. Özkoç, “Anayasa Mahkemesi’nin 15 üyesinin 12’sini Cumhurbaşkanı atıyor. Ona tahammül yok. Seçim Kanunu’nu değiştirmek istiyorlar. Hiç gündemde yokken idam tartışmasını getiriyorlar. Milletvekillerinin fezlekelerini getiriyorlar. Gazeteciler cezaevlerinde. Enis Berberoğlu için AYM hak ihlali tespit ediyor ama Meclis’in görevi doğrunun arkasında durmak değil, iki ay beklemeden milletvekilliğini düşürüyor. Bunların hiçbir tanesi aslında gerçek gündemimiz değil” dedi.

‘Çare değil’

Özkoç, Meclis’in, “iktidarın noter makamı” olarak görev yaptığını ileri sürerek, “Cumhurbaşkanlığı sistemindeki iki siyasi parti bir şekilde uzlaşıyorlar. Aralarındaki pazarlığı bilmiyoruz ama pazarlık milletimizin gündemi değil. Onlar kendi gündemlerini Türkiye’ye giydirmek istiyorlar. Kararları alıyorlar, sonra da Meclis’e getirip onaylatmaya çalışıyorlar. Oyları yetiyor mu? Yetiyor. Peki aldıkları kararlar milletin derdine çare midir? Hayır, değildir” dedi. CHP’nin gündeminde açlık, yoksulluk, işsizlik, eğitim olduğunun altını çizen Özkoç, halkın dertlerini konuşup derman aramak istediklerini söyledi. Özkoç, TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un da gündeminde “idam” olduğuna dikkati çekerek, “Oysa ki Meclis Başkanı’nın görevi milletin derdidir, milletin derdine çare olacak her sorunun karşısında yasal düzenlemeleri bir an önce gerçekleştirmektir” dedi. Özkoç, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın vaka, test, hasta sayısını doğru açıklamadığını öne sürerek, “İnsanlar merak ediyorlar. Türkiye’de pozitif olan kaç kişi var?” sorusunu yöneltti.