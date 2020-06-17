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17.06.2020 - 07:00 | | ŞEVKET YAMAN Ankara

Başkanlara ‘proje’ talimatı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin ilçe ve belde belediye başkanlarıyla gruplar halinde görüşmelere başladı.

Başkanlara ‘proje’ talimatı
ŞEVKET YAMAN Ankara

İlk olarak Akdeniz ve doğu illerinden 38 başkanla video konferans yoluyla bir araya gelen Kılıçdaroğlu’na, Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun eşlik etti. CHP liderinin, “Belediye başkanlarımız tüm engellemelere rağmen fedakarca mücadele ediyor” ifadelerini kullandığı öğrenildi. Genel merkezden gönderilen uyarı ve önerilere dikkatle uyulmasını isteyen Kılıçdaroğlu, belediye başkanlarına “proje” talimatı da verdi. Kılıçdaroğlu, bazı belediyelerde uygulanan ve başarılı olduğu görülen projelerin, diğer belediyeler için de, “ortaklaştırılması” gerektiğini vurguladı. Kılıçdaroğlu’nun, “Sizi, bu makama taşıyanın belde halkı olduğunu unutmayın” dediği aktarıldı. Kılıçdaroğlu’nun gruplar halindeki görüşmelerine; bugün, cuma ve cumartesi de devam edeceği bildirildi.                             

 

Bakan Akar ve TSK Komuta Kademesi harekat merkezindeMilli Savunma Bakanlığı'nın twitter'dan yaptığı paylaşımda, “Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK Komuta Kademesi Pençe-Kaplan Operasyonu’nu Kara Kuvvetleri Harekat Merkezi’nde sevk ve idare ediyor” ifadelerine yer verildi.
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