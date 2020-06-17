Başkanlara ‘proje’ talimatı

İlk olarak Akdeniz ve doğu illerinden 38 başkanla video konferans yoluyla bir araya gelen Kılıçdaroğlu’na, Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun eşlik etti. CHP liderinin, “Belediye başkanlarımız tüm engellemelere rağmen fedakarca mücadele ediyor” ifadelerini kullandığı öğrenildi. Genel merkezden gönderilen uyarı ve önerilere dikkatle uyulmasını isteyen Kılıçdaroğlu, belediye başkanlarına “proje” talimatı da verdi. Kılıçdaroğlu, bazı belediyelerde uygulanan ve başarılı olduğu görülen projelerin, diğer belediyeler için de, “ortaklaştırılması” gerektiğini vurguladı. Kılıçdaroğlu’nun, “Sizi, bu makama taşıyanın belde halkı olduğunu unutmayın” dediği aktarıldı. Kılıçdaroğlu’nun gruplar halindeki görüşmelerine; bugün, cuma ve cumartesi de devam edeceği bildirildi.