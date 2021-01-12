'Başkomutanlık makamına saygısızlık'

Akar başkanlığında, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, kuvvet komutanları ile bakan yardımcılarının da katılımıyla video konferans toplantısı gerçekleştirildi. Akar, “TSK, NATO içinde etkin ve saygın rolünü sürdürüyor. Operasyonlara, tatbikatlara baktığınızda 5. sıradayız. Finans yönünden, NATO’ya sağlanan destek bakımından Türkiye Cumhuriyeti devleti 8. sırada” dedi. ‘Fransız gemisinin taciz edildiği’ iddiasını yeniden dile getiren Fransa Savunma Bakanı’na tepki gösteren Akar, “Fransa Savunma Bakanı herhalde olayları karıştırdı, basına yaptığı bir açıklamada tekrar Türkiye’yi suçlayıcı dil kullandı. Bunu şiddetle reddediyoruz. Özür bekliyoruz” diye konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik ‘sözde cumhurbaşkanı’ ifadesini kullanan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na da tepki gösteren Akar, “Sayın Cumhurbaşkanımız, devlet yönetim sistemimizdeki en üst makam olarak devletimizin bütün kurum ve kuruluşlarının başı ve aynı zamanda Anayasa’mızın 117. maddesine göre başkomutanımızdır. Ülkemizin seçilmiş Cumhurbaşkanı’na ‘sözde Cumhurbaşkanı’ demek asil milletimizin iradesine, değerlerine, demokrasimize ve TSK başkomutanlık makamına saygısızlıktır, kabul edilemez. Düzeltilmelidir” dedi.