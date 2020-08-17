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17.08.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

Batı Trakya’ya sistematik baskı

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdullah Eren, Batı Trakya Türklerinin Yunanistan’ın sistematik baskılarına boyun eğmeyeceğini, Türkiye’nin de soydaşlarının hak ve hukukunu her daim savunacağını söyledi.

Batı Trakya’ya sistematik baskı

 

Eren, yaptığı yazılı açıklamada, “Yunanistan, Lozan ile bağdaşmayan bir tutumla Batı Trakya Türk Azınlığına sistemli baskısını eğitim üzerinden sürdürüyor. Batı Trakya’daki birçok köyde okullar kapatıldı. Gümülcine’deki 5 asırlık Medrese-i Hayriye’de sindirilmeye çalışılıyor. Bu baskılara son verilmeli” dedi.

‘Korumakla mükellef’

Lozan ile garanti altına alınmış haklar arasında eğitim ve dini işlerde özerklik hakkı olduğunu hatırlatan Eren, “Yine Türkiye ile Yunanistan arasında yapılan 1951 ve 1968’de imzalanan Kültür Anlaşması ve Kültür Protokolü, kabul edilen uluslararası sözleşmeler, Türkiye ve Yunanistan arasında yapılan ilave anlaşmalar söz konusu. Kaldı ki azınlık haklarına özel olarak bağlantılı olan başlıca uluslararası insan hakları sözleşmelerine de taraf. Dolayısıyla tüm buralardan mütevellit azınlığın haklarına yönelik sorumlu olduğu noktalar var. Bunlara uygun hareket etmesi gerekir. Yunanistan bu hakları korumakla mükellef” diye konuştu.

Eren, Yunanistan’ın, tam teçhizatlı komandolarla Batı Trakya’da sivil yerleşim yerinde birkaç gün önce sözde tatbikat yaptığını bunun tamamen soydaşlarımıza karşı baskı ve korku amaçlı bir tutum olduğunu kaydetti.

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