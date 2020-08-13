Bayramov, Milliyet’e konuştu: Boru hatları güven altında

Bayramov, Ermenistan ile yaşanan gerilime ilişkin de “Ermenistan’ın tüm saldırı girişimi geri püskürtüldü. Azerbaycan, önemli petrol ve doğal gaz hatlarının, aynı zamanda uluslararası kara ve demir yollarının güvenliğini etkin şekilde sağlıyor” dedi.

‘Gücümüz var’

25 Haziran’da göreve gelen ve ilk yurtdışı ziyaretini önceki gün Türkiye’ye yapan Bayramov, Ankara’daki temasları sırasında Milliyet’e özel açıklamalarda bulundu. Ermenistan’ın, Dağlık Karabağ bölgesi ve etraf şehirler dâhil olmak üzere Azerbaycan toprağının yüzde 20’sini işgal altında tuttuğunu, ayrıca zaman zaman sınırın farklı yerlerinde tacizler yaptığını anlatan Bayramov, “Ermenistan’ın uluslararası hukuku hiçe saymasına uluslararası camianın, özellikle de sorunun çözümünde çaba sarf etmesi gereken devletlerin kayıtsız kalması, Ermeni yönetimine Tovuz’a yönelik saldırı girişimini gerçekleştirme cesaretini verdi” dedi.



Ermenistan yönetiminin Tovuz’a saldırarak hem iç sorunlarını halkına unutturmayı hem de Azerbaycan’ın önemli doğal gaz ve petrol kaynaklarının taşındığı boru hatlarını hem de Azerbaycan-Gürcistan arasındaki en önemli kara ve demir yoluna tehlike yaratmayı hedeflediğini anlatan Bayramov şöyle devam etti:



“Ermenistan hiçbir menfur siyasetini gerçekleştiremedi ve işgalcilerin tüm saldırı girişimi geri püskürtüldü. Azerbaycan, önemli petrol ve doğal gaz hatlarının, aynı zamanda uluslararası kara ve demir yollarının güvenliğini etkin şekilde sağlıyor. Tovuz’a saldırı döneminde de, şimdi de bu hatlarla uluslararası pazarlara doğal gaz ve petrol taşınmasında hiçbir sıkıntı yaşanmadı. Ermenistan tarafından gerçekleştirilecek provokasyonlar silahlı kuvvetlerimiz tarafından gereken cevabı alacaktır. Askeri olarak yeterli gücümüz var.”