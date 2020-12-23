BBP Genel Başkanı Destici: Avrupa, Türkiye’ye yönelik hiçbir kararında adil olmadı

BBP Başkanı Mustafa Destici, partisinin İstanbul İl Başkanlığı’nda düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"CUMHUR İTTİFAKI OLARAK İYİ BİR İRADE ORTAYA KOYDUK"

Yönetimde istikrarı sağlamak ve temsilde adaleti güçlendirmek için Türkiye'nin yeni bir sisteme ihtiyacı olduğunu söyleyen Destici, "2017 yılında yapılan referandumla Türkiye Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemine geçti. Büyük Birlik Partisi olarak biz bu sistem değişikliğine "evet" dedik. Evet dememizin temel gerekçesi Türkiye’nin demokrasisine yapılan müdahalelerden kurtulması ve yönetimde istikrarı sağlaması açısından bu değişikliğin olması gerekiyordu. Türkiye’nin yeni sisteme geçmesi noktasında Cumhur İttifakı olarak iyi bir irade ortaya koyduk. Bu irademizin arkasındayız" ifadelerini kullandı.

Bugün yüz milyarlarca dolar borcumuzun olmasında, faizler ile enflasyonun yüksekliğinde, bütçenin açık vermesinde geçmiş sistemin büyük bir rolü olduğunu belirten Mustafa Destici, "Türkiye’nin güçlü bir sisteme ihtiyacı vardı. Bu sistem şu anda hayatta. Türkiye’nin istikrara ihtiyacı var. Türkiye’nin son yıllarda attığı adımlar baş tacı adımlardır. Türkiye’nin birliği ve beraberliğinden yana olan herkesin sonuna kadar desteklemesi gerekiyor" dedi.

"AŞI KARŞITLIĞINI DOĞRU BULMUYORUM"

Yeni tip koronavirüsle (kovid-19) mücadelede gelinen durumu ilişkin değerlendirmelerde bulunan Destici, “Pandemi canımızı yakmaya devam ediyor. Belli bir süre daha bütün dünya gibi Türkiye’de pandemiyle savaşmaya devam edecek. Koronavirüs kendiliğinden yok olmayacağına göre virüsle mücadelenin en başarılı birinci şartının aşı olduğu konusunda bütün bilim adamları ve aklı başında herkes hem fikir. Aşı konusunda duyarlı davranmak ve olumsuz düşüncelerin yaygınlaşmasını önlemek noktasında bizlere büyük görevler düşüyor. Aşı karşıtlığını doğru bulmuyorum. Vatandaşımız devletin açıkladığı tedbirlere uymalı. Sağlık Bakanlığı’nın tavsiyelerinden asla ayrılmamalı. Maske, mesafe ve hijyen kuralları bırakılmamalı. Sağlık çalışanlarına şahsım, camiam, ülkemiz ve milletimiz adına şükranlarımı iletiyorum” diye konuştu.

Hazineden 2021 yılı için 481 trilyon yardım alacak beş siyasi partiye seslenen Destici, “Gelin bu parayı zorda olan esnafımıza bırakın. Siyasi partiler olarak öncülük yapalım. Maaşı 10 bin liranın üzerinde olanlar yüzde 50’sini bu dönemde zorda olan esnafa, işsize ve yoksula bıraksın” dedi.

"AVRUPA, TÜRKİYE’YE HER ZAMAN ÇİFTE STANDART UYGULADI"

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Selahattin Demirtaş hakkında verdiği karara değinen Mustafa Destici, sözlerine şöyle devam etti:

"Avrupa, Türkiye’ye yönelik hiçbir kararlarında adil olmadı. Her zaman Türkiye’ye çifte standart uyguladı. Ülkemiz içeresinde terörist faaliyetler gösteren PKK ve uzantılarının her zaman yanında yer aldı. Elimizde Avrupa ülkelerinin PKK’ya desteğinin belgeleri var. Fransa pandemi döneminde ellerinde PKK paçavraları olan kişilerin yürünüşe izin verdi. Selahattin Demirtaş bir siyasi suçlu değil ki, siyaseten söylediği sözlerden dolayı yargılanmıyor. Selahattin Demirtaş PKK sempatizanlarını devlete karşı ayaklanmaya çağırdı. Bu çağrı üzerine masum insanların evleri basıldı. Yasin Börü başta olmak üzere onlarca sivilimiz hayatını kaybetti."