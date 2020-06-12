Bekçi yasası Meclis’ten geçti

Genel Kurul’da tartışmalı geçen görüşmeler sonrasında dün gece yarısı kabul edilen yasa ile getirilen belli başlı düzenlemeler şöyle:



Bekçiler, kolluk kuvvetleri statüsünde olacak. Yolda hastalanan, kazaya uğrayan, düşüp kalan ve genel durumu itibarıyla yardıma muhtaç olanlara yardım edecek, yardıma ihtiyaç duyduğu değerlendirilen, şiddet mağduru veya şiddete, istismara uğrama riski taşıyan kadın ve çocukları, kimsesizleri, engellileri ve acizleri en yakın genel kolluk birimlerine teslim edecek.



Kamu düzenini bozacak mahiyetteki gösteri, yürüyüş ve karışıklıkların önlenmesi amacıyla genel kolluk kuvvetleri gelinceye kadar önleyici tedbirleri alacak.



Halkın sükun ve istirahatini bozanları ve başkalarını rahatsız edenleri engelleyecek, sokak, geçit ve meydanları tıkayarak trafiğe mani olan taşıtları ve diğer engellerin kaldırılmasını sağlayacak.



Kişileri ve araçları; suçun işlenmesini önlemek, kaçanları yakalamak, kimliklerini tespit etmek, hakkında yakalama emri ya da zorla getirme kararı verilmiş olan kişileri tespit etmek amacıyla durdurabilecek. Durdurma yetkisinin kullanılabilmesi için makul bir sebebin bulunması gerekecek.



Bekçiler, durdurduğu kişi üzerinde veya aracında el ile dıştan kontrol dahil gerekli tedbirleri alabilecek.



Çarşı ve mahalle bekçileri, zor ve silah kullanma yetkisine sahip olacak.