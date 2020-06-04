Bekçilere ‘en az 3 ay’ eğitim

Teklifin “Atama ve adaylık süreci” başlıklı 4. maddesine göre; sınavlarda başarılı olan, görevini yapmaya engel olabilecek bir hastalık veya engeli bulunmadığı sağlık kurulu raporu ile tespit edilenler emniyet veya jandarma teşkilatlarına İçişleri Bakanı’nın onayı ile aday memur olarak atanacak. Çarşı ve mahalle bekçilerinin adaylık süresi bir yıldan az iki yıldan fazla olamayacak. Adaylık süresi içerisinde en az üç ay süreyle temel ve hazırlayıcı eğitimler verilecek. Adaylık süresi içinde temel ve hazırlayıcı eğitim devrelerinin her birinde başarısız olanlarla hal ve hareketlerinde memuriyetle bağdaşmayacak durumları, göreve devamsızlıkları tespit edilenlerin, aylıktan kesme veya kademe ilerlemesinin durdurulması cezası almış olanların memuriyetle ilişikleri İçişleri Bakanı’nın onayıyla kesilecek.

‘Emniyete yardımcı’

İçişleri Komisyonu Başkanı Celalettin Güvenç, “Şimdi bu yasayla çok yerinde olarak emniyet hizmetleri sınıfına yardımcı birim olarak net bir tanım yapılmaktadır” dedi.

Rengârenk maske taktılar

Milletvekillerinin farklı renk ve özelliklerde maske tercih etmesi dikkat çekti. CHP’li vekiller ise İzmir Milletvekili Atilla Sertel’in özel yaptırdığı, üzerinde ay yıldız ve Kemal Atatürk imzalı kırmızı renkli maskelerle genel kurula katıldı.