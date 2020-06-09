‘Beklemek için bir teamül yok’

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’in açıklamaları özetle şöyle:

KADINA ŞİDDET: En hassas olduğumuz konulardan biri kadına şiddet konusunun takip edilmesidir. Bu konuda tereddütsüz çalışmaya ve mücadele etmeye devam edeceğiz.

CAMİLERE SALDIRI: 11 saldırının sekizi Türkiye kökenli cami ve derneklere yöneliktir. Rum yönetiminin sistematik bir şekilde İslam ve Türk düşmanlığını himaye ettiğini düşünüyoruz.

ANAYASA GEREĞİ: (3 ismin milletvekilliğinin düşürülmesi) Kişi bu hükmü giydiği andan itibaren Genel Kurul’da okunması gerekirdi. ‘Dönem sonu beklenebilirdi’ deniyor. Meclis Başkanımız önemli bir hukukçudur, bütün bunları teker teker açıkladı. Dönem sonu bekletildiği bir uygulama yok. ‘Teamül var’ diyorlar, böyle bir teamül de yok. Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) bireysel başvurunun bunu geciktirmesi gerektirdiğini söylüyorlar. Adı üstünde bir şey kesinleştikten sonra AYM’ye başvurulur. Bazı durumlarda kanun milletvekilinin lehine olduğu için kesin hüküm bekletilmiş, çıkan kanundan yararlanmış. Bu dosyalarda da arada yargı paketi çıktığı için milletvekilinin lehine bir sonuç doğurur mu diye bir bekleme söz konusu olmuş ama lehine bir durum ortaya çıkmayınca Meclis, anayasanın amir hükmü gereği üzerine düşeni yapmıştır.