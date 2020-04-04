‘Belediyelerimiz iyilikte yarışacak’

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin büyükşehir belediyelerinin bağış kampanyası hesaplarına bloke konulması üzerinden iktidara yüklendi. Kılıçdaroğlu, “Neden iyilik yapmak isteyenleri men ediyorsunuz? ‘CHP’li belediyelerin elini kolunu bağlayalım, başarısız olsunlar.’ Hangi engeli getirirlerse getirsinler bizim belediye başkanlarımız iyilikte yarışacak” dedi.

Kılıçdaroğlu dün Fox TV’de video konferans yöntemiyle katıldığı programda, özetle şu mesajları verdi:

KOVİD PARTİLİ DİNLEMİYOR: Virüsle mücadelenin milli dayanışma duygusu içinde yapılması gerektiğini söyledik. Arkadaşlarımıza da gerekli talimatı verdik, ‘milli dayanışma duygusu içinde gideceğiz, burada bir iktidar-muhalefet kavgasına sakın ola ortam hazırlamayalım.’ Yani Kovid-19 A partili, B partili dinlemiyor. Hedef aldığı insandır.

EVDE KALANA GÜVENCE LAZIM: Başlangıçta ‘sadece 65 yaş üzerindekiler sokağa çıkmasın’ denildi. Bu yanlıştı. 65 ve üstü çıkmayacak ama çocuğu çıkacak akşam eve gelince zaten bulaştıracak. ‘Evde kal’ kampanyası açıldı güzel ama evde kalınmıyor. Güvence yok.

144 BİN İŞYERİ KAPANDI: Alınan yasak kararlarıyla kapatılan iş yeri sayısı 144 bin 690. Berber, kuaför, güzellik salonu... Dükkan kapandığı için 504 bin kişi işsiz kaldı. Motorlu kurye sayısı 982 bin, bunların 500 bini işsiz. AVM çalışanlarından 523 bini işsiz. Kahvehanelerde 259 bin kişi, okul kantinlerinde 150 bin kişi işsiz. Lokanta, restoran, kafeler kapandı 1 milyon 900 bin kişi işsiz. Okul servis araçları 360 bin... Bunlara bir güvence verilmeli.

İYİLİKTE YARIŞACAĞIZ: (CHP’li belediyelerin bağış kampanyaları) Devlet el açan değil, el açan vatandaşına yardım eden bir kurumdur. Bizim inancımız ‘iyilikte yarışınız’ der. Neden iyilik yapmak isteyenleri men ediyorsunuz? Belediye bağış kabul eder. Belediye hizmet kuruluşudur. Efendim ‘bağış alamazsın.’ Bunu sadece CHP’li belediyeler için söylüyor, AK Partili belediyeler de bağış alıyor. ‘CHP’li belediyelerin elini kolunu bağlayalım, başarısız olsunlar.’ Hangi engeli getirirlerse getirsinler bizim belediye başkanlarımız iyilikte yarışacaklardır. Gerekirse bütün masrafları kesecek, belediye başkanı aylığını dahi bu işe ayıracak... Merkezi yönetim ile yerel yönetimlerin iş birliği yapması lazım. Bunları ‘paralel devlet’ diye suçlamak kadar abes bir şey yok.

İNFAZDA ADALET OLMALI: Baştan dedik: Uyuşturucu baronlarına af istemiyoruz. Kadına şiddet, tecavüz vakaları ile ilgili tavrımızı koyduk. Bu şekliyle çıkarsa şöyle bir garabet var; biri yolsuzluk yaptı 6 yıla mahkum oldu ama bir gün hapiste yatmayacak. Bir gazeteci yazı yazdı 6 yıl mahkum oldu, 3 yıl 6 ay yatacak. Gazeteciler, avukatlar, askeri öğrenciler, erler, akademisyenler hapiste, bunların çıkması lazım. Bir düzenleme getiriyorsanız içinde adalet olması lazım.