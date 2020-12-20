‘Ben ölüm döşeğindeyken koltuk sevdasına düştüler’

“Ben ölüm döşeğindeyken, ölüm haberleri yazanlar, bazen bu koltuk sevdasına düşenler, sayısı çok azdır onların. Yapılanlar ahlaki yönden veya nezaket kurallarına çok aykırıydı” diyen Böcek, istifa edip başka partiye geçmeyi düşünmediğini kaydetti. Yaklaşık 4 ay süren tedavisinin ardından makam koltuğuna yeniden oturan Başkan Böcek, 15 Aralık’ta yayımladığı mektubunda, “Hastalık dışında bir acı gerçekle daha yüzleştim. 18 yıldır çalıştığım partimizin çatısı altında bulunan bazı menfaat gruplarının insan olmayı unuttuklarını gördüm. Bu süreçte ‘vefanın’ ne kadar önemli olduğunu anladım, bir kez daha” diye yazmıştı. Birkaç gün önce yayımladığı sitem dolu mektubunu Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu dahil bütün parti yönetimine de ilettiğini belirten Böcek, “Bu mektubu her yere gönderdim. ‘Hiç canını sıkma’ dedi herkes. Zaten ben halkıma söz verdim. Halka hizmet hakka hizmettir. Aynı azim ve kararlılıkla Antalya’da hemşerilerime hizmet etmeye devam edeceğim” dedi. İstifa edip başka partiye geçeceği yönündeki iddiaları reddeden Böcek, “Siyasi anlamda ben parti üstü birisiyim. İttifakın adayıyım. Kimseyi ötekileştirmiyorum. Ve bu anlamda işimize devam ediyoruz” dedi.