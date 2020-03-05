'Benim yerim Mehmetçiğin yanıdır'

TBMM Genel Kurulu’nun önceki günkü İdlib konulu kapalı oturumunun ardından, kurmaylarıyla bir araya gelen Kılıçdaroğlu’nun AK Parti ve CHP’li milletvekilleri arasında arbedeye varan tartışmaların yaşandığı kapalı oturum için “beklentileri karşılamadığını” ifade etti. Kılıçdaroğlu’nun milletvekilleri arasındaki kavgayı da doğru bulmadığına vurgu yaptığı öğrenildi.

‘Aynıyla karşılık’

Kılıçdaroğlu dün de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın AK Parti grup toplantısındaki açıklamalarının ardından yakın kurmaylarını CHP Genel Merkezi’ndeki makamında topladı. Toplantıda, Erdoğan’ın, Kılıçdaroğlu’nu hedef alan ifadeleri tartışıldı. Edinilen bilgilere göre, toplantıda, Erdoğan’ın, Kılıçdaroğlu’nu hedef alacak açıklamalarına, grup başkanvekilleri tarafından “aynı ifadelerle” yanıt verilmesi kararlaştırıldı. Grup Başkanvekili Engin Özkoç da dünkü basın toplantısını bu karar çerçevesinde gerçekleştirdi. Edinilen bilgilere göre Kılıçdaroğlu, toplantıda şunları söyledi: “Bizim Suriye’deki siyasi hedefimiz nedir? Biz İdlib’de ne arıyoruz? Bu soruların yanıtı yoktur. Olmadığı için de yanıt veremiyorlar, ağza alınmayacak her türlü hakarette bulunuyorlar.”