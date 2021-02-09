Berberoğlu yeniden yargılanacak

Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) ikinci kez hak ihlali kararı verdiği Enis Berberoğlu hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’ne mütalaasını gönderdi. Savcılığın mahkemeye gönderdiği mütalaada, Berberoğlu’nun başvurusunun AYM tarafından oy birliği ile kabul edildiği belirtilerek, “Anayasa Mahkemesi bireysel başvuruları kabul ve karara bağlama noktasında Anayasa tarafından yetkilendirilmiş olup kararları Anayasal olarak bağlayıcı niteliktedir” denildi.

‘İnfaz durdurulsun’

Mütalaada, yeniden yargılamanın kabulü, Berberoğlu hakkında verilmiş mahkumiyet hükmüne ilişkin infaz işlemlerinin durdurulması, sanığın hükümlü statüsü sona erdirilerek hakkında yapılacak yargılamada durma kararı verilmesi ve sanık Kadri Enis Berberoğlu hakkında TBMM’den dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin fezleke düzenlenmesi talep edildi.

Talep kabul edildi

Savcılığın talebini değerlendiren İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, Anayasa Mahkemesi’nin 21 Ocak 2021 tarihli başvurucu Berberoğlu hakkında vermiş olduğu hak ihlali uyarınca yeniden yargılama talebinin kabulü ile infazın durdurulmasına, sanık hakkında yeniden yargılama kararı verildiğinden kesinleşmiş hükmün bütün sonuçlarıyla ortadan kaldırılmasına karar verdi.

Yargılama dokunulmazlık kalkana kadar durdu

Kararda ayrıca “sanığın Anayasa Mahkemesi’nin kararında belirtildiği üzere seçme seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkının ihlal edilmiş olması ve yargılama sürecinde yeniden milletvekili olması sebebiyle sanık hakkında yasama dokunulmazlığı kaldırılıncaya kadar yargılamanın durmasına, sanığın yasama dokunulmazlığının kaldırılması için Adalet Bakanlığı’na yazı yazılarak sanık hakkında fezleke düzenlenmesinin istenilmesine” kararı verildi.