Berberoğlu’na koronavirüs izni

Berberoğlu’nun, infaz yasası gereği daha önce yattığı süre nedeniyle açık cezaevine çıkma hakkı kazandığı, açık cezaevindeki tüm hükümlülerin de 31 Temmuz’a kadar koronavirüs önlemleri kapsamında izinli sayılmasına karar verildiği belirtildi. Berberoğlu, 31 Temmuz 2020 tarihinden sonra açık cezaevine dönmek üzere izinli olarak evine gönderildi.