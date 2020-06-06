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06.06.2020 - 07:00 | | ELİF ALTIN İstanbul

Berberoğlu’na koronavirüs izni

Milletvekilliği düşürülen Enis Berberoğlu, koronavirüs tedbirleri kapsamında önceki gün girdiği cezaevinden, dün gece izinli olarak çıkarıldı.

Berberoğlu’na koronavirüs izni
ELİF ALTIN İstanbul

Berberoğlu’nun, infaz yasası gereği daha önce yattığı süre nedeniyle açık cezaevine çıkma hakkı kazandığı, açık cezaevindeki tüm hükümlülerin de 31 Temmuz’a kadar koronavirüs önlemleri kapsamında izinli sayılmasına karar verildiği belirtildi. Berberoğlu, 31 Temmuz 2020 tarihinden sonra açık cezaevine dönmek üzere izinli olarak evine gönderildi. 

Denetimde ateşi yüksek çıkan genç kız, ambulansla hastaneye götürüldüAdana'da polis ekiplerinin koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında toplu taşıma araçlarında yaptığı denetim sırasında ateşi 38.5 derece ölçülen Bengi Y. (19), otobüsten indirilerek, test yapılması için ambulansla hastaneye götürüldü.
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