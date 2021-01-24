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24.01.2021 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

Berhan Şimşek’e suç duyurusu

İçişleri Bakanlığı’nca, katıldığı bir canlı yayında ‘Vali militan, kaymakam militan’ dediği ileri sürülen eski CHP’li Berhan Şimşek hakkında, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunuldu.

Berhan Şimşek’e suç duyurusu

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “‘Vali militan, kaymakam militan’ şeklinde haddini aşan ağır ithamlarından dolayı, TCK’nın 125, 267 ve 301’inci maddeleri uyarınca hakaret, iftira ve Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni, Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ve devletin yargı organlarını alenen aşağılama suçlarından dolayı, İçişleri Bakanlığı’nca CHP 22’nci Dönem Milletvekili Berhan Şimşek hakkında, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulmuştur” denildi.

Yerlikaya’dan tepki

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da Twitter’dan yaptığı paylaşımla  Şimşek’e tepki gösterdi. Yerlikaya, “Devletimin ve Milletimin Emrindeyim” diyerek Türk bayrağı simgesi koydu.

 

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