Beş üniversiteye yeni rektör atandı

Erdoğan imzasını taşıyan diğer atamalarla Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel de YÖK üyesi olarak görevlendirildi. Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararları ile Boğaziçi, Beykoz, Pamukkale, Antalya Bilim ile Çağ üniversiteleri olmak üzere 5 üniversitenin yeni rektörü belli oldu.

ODTÜ mezunu rektör

Buna göre, Türkiye’nin önde gelen yüksek öğretim kurumlarından Boğaziçi Üniversitesi’nin Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Melih Bulu atandı.

ODTÜ mezunu olan ve doktorasını Boğaziçi Üniversitesi’nde yapan Bulu’nun rektörlüğe getirilişi sosyal medyada AK Parti’de bazı görevler üstlenmesi ve bu partiden hem genel hem de yerel seçimlerde aday adaylığı başvurusu olduğu gerekçesiyle eleştirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, Antalya Bilim Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. İsmail Yüksek, Beykoz Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Mehmet Durman ve Çağ Üniversitesi Rektörlüğü’ne ise Prof. Dr. Ünal Ay’ı atadı.

Resmi Gazete’de yayımlanan kararlarla TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Kamuran Yazıcı görevden alınırken, yerine TCDD Genel Müdürlüğü Demiryolları Modernizasyon Yapım Daire Başkanı Hasan Pezük getirildi. Prof. Dr. Murat Tuncer’i YÖK üyeliğine yeniden seçen Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel’i de yeni YÖK üyesi olarak görevlendirdi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı’nı (TİKA) bir süredir vekaleten yürütülen Serkan Kayalar da dünkü kararlarla resmen bu görevi üstlendi.